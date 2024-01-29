29 января 2024, 20:34

Жителей треснувшего дома в Сергиевом Посаде начали регистрировать в ПВР

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Жителей дома, на фасаде которого зафиксировали трещину, разместили в ДК «Космос». Сейчас идет процесс регистрации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сергиев Посад.

«Идет регистрация, определено место, где люди будут размещаться, где им будет дана информация по дальнейшим действиям», - указали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что пока всех обеспечивают горячими напитками. После того, как станет известно количество людей и как долго они будут находиться в ДК, организуют и горячее питание.

ЧП произошло в доме № 7 на Октябрьской улице в Пересвете. Как пояснил глава городского округа Дмитрий Акулов, это здание до недавнего времени был общежитием, сейчас часть квартир приватизирована, часть - в соцнайме.

По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

Сергиев Посад
29 января 2024, 19:14
Любителям передвижной бани в «Москва-Сити» назначили штраф
РИА «Новости»
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Пресненский районный суд назначил административный штраф в размере тысячи рублей двум мужчинам за нарушение общественного порядка. Они парились в передвижной бане в центре Москвы, а после выбегали из нее на улицу в нижнем белье и окунались в снег. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Накануне в интернете появилось видео, как возле ММДЦ «Москва-Сити» несколько человек выбегают на улицу из передвижной бани на парковке и прыгают в сугробы рядом с проезжей частью. При этом в парилке находилось около десяти человек, а еще несколько людей с камерами стояли рядом и снимали происходящее на видео.

«Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - заявили в пресс-службе.

Суд установил, что такие действия нарушают общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте. Почему штраф по статье о мелком хулиганстве получили только двое участников, не уточняется.

Ранее суд арестовал девятерых участников секс-вечеринки в одном из московских ТЦ. Одной из фигуранток дела также придется заплатить штраф.

Штрафы Суд Москва
29 января 2024, 17:48
Владельца «Олейны» задержали в Москве
РИА «Новости»
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Обвиняемого в отмывании денег бизнесмена Карена Ванецяна задержали в столице. Собственника крупной российской компании по производству масла, владеющей брендами «Олейна» и Ideal, арестовали на Новом Арбате. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в 2018 году в Армении против 55-летнего миллиардера возбудили уголовное дело за легализацию доходов. В 2023-м его объявили в международный розыск.

Следствие предположило, что Ванецян в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, акции которого номинально принадлежали послу Армении в Ватикане. Он заплатил 15,5 миллиона долларов, а в результате сомнительных финансовых операций заработал 35 миллионов долларов.

В минувшем году Ванецян приобрел российские активы американской аграрной кампании Bunge, производящей масло под торговыми знаками Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сумма уставного капитала его компании после совершения покупки составила 1,3 миллиарда рублей.

Преступления Мошенничество Бизнес Москва
29 января 2024, 16:13
Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом детской хоккейной команды
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Уголовное дело возбудили после смертельной аварии на Урале с участием автобуса детской хоккейной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Судя по опубликованным кадрам, от легковой машины почти ничего не осталось. Кузов полностью смяло, обломки крыши и других деталей машины разлетелись. Автобус улетел в кювет. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Свердловской области», - уточнили в ведомстве.

Авария произошла в районе Верх-Нейвинского поселка 29 января. В автобусе ехала детская хоккейная команда. Трое человек, находившихся в легковушке, погибли.

Тренер хоккейной команды скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, в пути у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого его вынесло на полосу встречного движения. В итоге транспортное средство врезалось в легковушку с Citroen. От сильного удара обе машины улетели в кювет.

Урал Уголовное дело ДТП Автобусы
29 января 2024, 16:01
Школьница на Камчатке избила сверстницу на камеру
РИА «Новости»
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Ученица школы на Камчатке жестко избила свою сверстницу на глазах остальных детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка № 1».

На опубликованных кадрах видно, как девушки встали друг напротив друга и начали драться. После сильного удара коленом одна из девочек села в сугроб и начала прикладывать к разбитому лицу снег.

В это время на заднем фоне слышны громкие крики толпы, которая поинтересовались у победительницы, каким видом боевых единоборств она занималась.

«Нет, я только гимнастикой занимаюсь», - ответила она.

Публикацией видеоролика с дракой заинтересовалась прокуратура Камчатского края.

Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по факту ЧП.

«По предварительным данным, драка произошла 28 января в краевой столице. Полицейские установили личность одной из участниц, ей 14 лет», - заявили в пресс-службе.

Правоохранители установят обстоятельства события и дадут оценку работе должностных лиц системы органов профилактики.

Ранее подростки выбросили одноклассницу из окна школы в центре Москвы.

Драки Дети Прокуратура РФ Школы Камчатка

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