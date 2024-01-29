Жителей треснувшего дома в Сергиевом Посаде начали регистрировать в ПВР

«Идет регистрация, определено место, где люди будут размещаться, где им будет дана информация по дальнейшим действиям», - указали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что пока всех обеспечивают горячими напитками. После того, как станет известно количество людей и как долго они будут находиться в ДК, организуют и горячее питание.

ЧП произошло в доме № 7 на Октябрьской улице в Пересвете. Как пояснил глава городского округа Дмитрий Акулов, это здание до недавнего времени был общежитием, сейчас часть квартир приватизирована, часть - в соцнайме.

По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.