04 февраля 2025, 09:19

Жителей Свердловской области попросили не открывать окна и носить маски

Пресс-служба МЧС
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Из-за крупного пожара в цеху по производству полиэтилена в поселке Полеводство в Свердловской области местным жителям следует избегать нахождения на улице. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Свердловчанам посоветовали не открывать окна и носить маски, а также чаще проводить влажную уборку и отказаться от контактных линз. Также им рекомендовали не курить, промывать глаза, нос и горло и больше пить.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», - добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования и оценят качество воздуха по загрязняющим веществам.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о массовом отравлении в Пермском крае. В больницы за помощью обратились 29 человек. Выяснилось, что они ели шаурму, в которой были возбудители сальмонеллеза.

Пожары Роспотребнадзор Свердловская область Экология
04 февраля 2025, 08:09
Машина врезалась в отбойник у ВДНХ
РИА «Новости»
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ДТП с участием одного автомобиля произошло в Останкинском районе Москвы у ВДНХ. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, легковая машина врезалась в отбойник на проспекте Мира. На место прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

«Пострадавших нет», - добавил собеседник 360.ru.

Разлива топлива в результате аварии не произошло.

Накануне два автобуса столкнулись в районе Солнцево, пять человек пострадали. К месту ДТП направили вертолет и бригады скорой помощи.

Утром 3 февраля на Рублевском шоссе перевернулись сразу две легковушки. Информации о пострадавших не поступало.

ДТП Машины ВДНХ
04 февраля 2025, 07:36
Тело пропавшего под Калининградом мальчика нашли в мусорном пакете с кирпичами
Пресс-служба Следственного комитета
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Тело пропавшего в Черняховске семилетнего мальчика обнаружили недалеко от его дома в мусорном пакете, набитом кирпичами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, ребенка до смерти забил отчим на глазах у матери. Родители спрятали тело и обратились в полицию. Они рассказали, что отругали мальчика и пригрозили ему детским домом, после чего ребенок якобы ушел и не вернулся.

Полиция и волонтеры больше суток искали мальчика, родители тоже активно «участвовали» в поисках.

«Позже во время одного из допросов мать все же не выдержала и призналась следователям, что сына убил отчим - он периодически поколачивал ее и мальчика и в этот раз „не рассчитал силу“ ударов», - написали авторы поста.

Отчима задержали , он признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете с кирпичами. СК возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления Калининград
04 февраля 2025, 02:57
Ревнивица из Марий Эл попыталась заживо сжечь свою соперницу
РИА «Новости»
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В Марий Эл заключили под стражу жительницу Йошкар-Олы, которая пыталась заживо сжечь свою приятельницу. Ее обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщила в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По предварительной версии, нападение произошло в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде одного из многоэтажных домов. Обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора. В результате обвиняемая облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Однако довести свой план до конца злоумышленнице помешали очевидцы, которые потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»). Рассмотрев ходатайство следственных органов, суд избрал для обвиняемой мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре региона возможным мотивом преступления назвали ревность.

Ранее в Уфе местный житель расправился с ухажером своей бывшей девушки. После этого расчленил труп и спрятал останки в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

Уголовное дело Убийства Суд Скорая помощь Преступления Женщины СК РФ Россия
03 февраля 2025, 23:17
«Им дали кислород и согрели». Стало известно о состоянии звездных минипигов после пожара
РИА «Новости»
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«Звездные» минипиги, участвовавшие в съемках нескольких фильмов, не пострадали во время пожара в квартире заводчицы Ксении Ремизовой и сейчас чувствуют себя хорошо. Об этом 360.ru рассказал сама хозяйка минипигов.

По словам Ремизовой, питомцы надышались дымом и были напуганы, но после оказания помощи их состояние нормализовалось.

«Им дали кислород и согрели. Все сейчас под наблюдением, никаких жалоб нету», - рассказала хозяйка поросят.

Из-за пожара, который начался в ее квартире, Ремизовой пришлось расселить питомцев по друзьям и знакомым.

По словам женщины, пока официальных данных о причине возгорания от пожарных у нее нет, но судя по степени повреждений, возгорание началось на подоконнике.

«Я не знаю, какая причина пожара. Пока я занималась с животными, пожарные уже уехали, но конкретно все, что было на подоконнике обгорело очень сильно. А там, где стояли приборы и свет, вообще ничего не сгорело», - объяснила Ремизова.

Ранее в Черкесске спасатели потушили пожар в квартире, возгорание которой могли спровоцировать коты хозяев.

Пожары Женщины Фильмы Животные Квартиры

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