Жителей Сочи предупредили о шторме с огромными волнами
В ближайшие два дня на территории Краснодарского края продолжится непогода, на море разыграется шторм с высотой волн до 4,5 метра. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«На участке Магри - Веселое ожидается волнение моря с волнами до 4,5 метра высотой. Есть опасность формирования смерчей», - заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что скорость ветра составит до 27 метров в секунду. Вероятны ливни с грозами, а в горной местности выпадет снег и появится гололедица.
Telegram-канал Shot сообщил, что из-за шквалистого ветра в Сочи погиб один человек. Дерево упало на пешехода, мужчина скончался на месте от полученных травм.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале уточнил, что из-за ветра пострадали 11 домов по Инжирной улице, городские службы окажут помощь в восстановлении фасадов.
По его словам, всего стихия повалила порядка 80 деревьев. К расчистке улиц уже приступили спасатели и работники районных администраций. Всего в ликвидации последствий задействовали более ста единиц техники и свыше 400 человек.
Из-за погодной обстановки на запасные аэродромы в Сочи ушли более 20 самолетов.