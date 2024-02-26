Жителей Севастополя предупредили о взрывах
В Севастополе силами Черноморского флота проведут профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), включая гранатометание с катеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы», - предупредил Развожаев.
Ранее Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены две украинские авиационные управляемые ракеты над Черным морем вечером 25 февраля. В Севастополе включили сирены воздушной тревоги , жителей попросили спуститься в укрытия.
Военное ведомство также отметило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 77 беспилотников ВСУ.
Американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российские военные легко могут уничтожать украинские системы ПВО Patriot , поставленные США.