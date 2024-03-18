18 марта 2024, 22:41

Жителей села Белгородской области эвакуировали из-за опасности взрыва

РИА «Новости»
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В селе Введенская Готня Ракитянского района Белгородской обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, к извлечению и обезвреживанию опасного предмета саперы Министерства обороны приступят во вторник утром. В дальнейшем его отправят на полигон для уничтожения.

В целях безопасности часть жителей села эвакуировали в местный дом культуры, а других предупредили о сложившейся ситуации. Покинутые населением дома взяли под охрану бойцы муниципального отряда самообороны.

В результате обстрела с помощью дрона-камикадзе поселка Горьковский в Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, из-за атаки со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. У пострадавшего мужчины проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Больницы Взрывы Женщины Мужчины Полигоны Боевики
18 марта 2024, 21:46
Москвич заперся в квартире с ребенком и грозил себя поджечь
РИА «Новости»
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В Москве мужчина в невменяемом состоянии облился горючей жидкостью и грозился себя поджечь. В квартире на Тверской улице находилась его семилетняя дочь, рассказал источник «360».

О ЧП сообщили родственники. Они уточнили, что в квартире на пятом этаже, помимо мужчины, находится ребенок.

Прибывшая на место происшествия полиция информацию подтвердила, 41-летний москвич хотел себя поджечь, предварительно облившись горючей жидкостью. Мужчина оказался в невменяемом состоянии и отказался открывать дверь. Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. Возгорания не было.

В середине февраля в Новосибирской области мужчине удалось совершить акт самосожжения. Перед тем как поджечь себя, он облился бензином.

Спасатели Дети Бензин Мужчины Полиция Москва
18 марта 2024, 21:35
Прокуратура установит причины обвала на руднике в Амурской области
Freepik
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Прокуратура Зейского района Амурской области организовала проверку после обвала в шахте на золотодобывающем прииске. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

На место происшествия выехал районный прокурор Магомед Алиев. Правоохранительные органы проверят исполнение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительной информации, в результате обрушения, которое случилось 18 марта, под завалом могут находиться до 15 человек.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняка шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Шахты Спасатели Обрушения Работа
18 марта 2024, 20:27
Обрушение произошло на руднике в Амурской области
Global Look Press
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В Амурской области на руднике, расположенном в Зейском муниципальном округе, произошло обрушение. Под завалами, по данным пресс-службы МЧС, могут находиться люди.

«Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», - уточнили в ведомстве.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

«Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», - добавили в МЧС.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняков шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Спасатели МЧС РФ Рабочие места Россия Работа
18 марта 2024, 19:54
Иномарка протаранила ехавший на красный автомобиль ДТП в Екатеринбурге
Global Look Press
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В Екатеринбурге на перекрестке легковушка врезалась в автомобиль автоинспекторов. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Патрульная машина ехала по улице Токарей со стороны «Карнавала» с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Водитель автомобиля Kia Rio в это время двигался по улице Татищева в левом ряду на зеленый сигнал светофора в сторону центра и влетел в бок машины ДПС.

По словам очевидцев, предположительно, в ДТП получил травмы один автоинспектор. О других пострадавших пока ничего не известно.

После аварии началась проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Екатеринбурге на 46-м километре ЕКАД столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек - его зажало в кабине.

ДТП ГИБДД Екатеринбург

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