Жителей села Белгородской области эвакуировали из-за опасности взрыва

По его словам, к извлечению и обезвреживанию опасного предмета саперы Министерства обороны приступят во вторник утром. В дальнейшем его отправят на полигон для уничтожения.

В целях безопасности часть жителей села эвакуировали в местный дом культуры, а других предупредили о сложившейся ситуации. Покинутые населением дома взяли под охрану бойцы муниципального отряда самообороны.

В результате обстрела с помощью дрона-камикадзе поселка Горьковский в Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, из-за атаки со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. У пострадавшего мужчины проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.