Жителей районов возможных подтоплений призвали не затягивать с эвакуацией

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По данным ведомства, в 39 российских регионах подтопило более 6,8 тысяч жилых домов. МЧС привело спасателей в режим повышенной готовности в ряде субъектов страны, в которых ожидаются паводки.

Наиболее сложную ситуацию с наводнением фиксируют в Оренбургской области. МЧС задействует более 100 сотрудников и 30 единиц техники, чтобы укрепить дамбу в селе Илек.

Паводки в ближайшее время начаться в шести муниципальных округах Курганской области и Тюменской области.

«Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», - указали в пресс-службе.

Ранее очевидцы засняли на камеру , как сейчас выглядит прорванная дамба в Орске. Вода продолжает прибывать, из-за паводка затопило Старый город и некоторые районы Нового города.