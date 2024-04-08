Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться из зоны подтопления

«Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться», - подчеркнул мэр.

Салмин предупредил, что вода может прийти ночью. Глава Оренбурга призвал жителей не подвергать опасности себя и близких и не ждать, пока вода превысит опасное значение.

«Уезжайте прямо сейчас», - обратился к людям мэр.

Салмин указал, что утром 8 апреля уровень воды в реке Урал достиг 872 сантиметров и приближается к опасному значению в 930 сантиметров. В городе действует режим ЧС, подтопило 2015 участков и 1535 домовладений, 188 из них- за минувшие сутки.

В Оренбурге развернули пункты временного размещения , которые работают круглосуточно, отметил мэр. Для перевозки в ПВР организовали дежурство автобусов и легковых машин. Для людей подготовили и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми.

Тем, кто не знает, где разместиться и что делать или не может выехать из дома самостоятельно, Салмин посоветовал обращаться за помощью по телефонам 112 или 30-40-40. Глава Оренбурга заверил, что полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства, и призвал жителей не бояться оставлять дома.