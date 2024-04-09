Жителей Оренбурга предупредили о возможной экстренной эвакуации
Власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию в Оренбурге. Горожан призвали покинуть свои дома, не дожидаясь прихода воды. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Салмин.
«Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», - написал градоначальник.
Он обратился к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный, попросив не терять время.
Салмин посоветовал собрать документы и ценные вещи. Мэр также порекомендовал увезти автомобили из зоны подтопления.