Жителей Оренбурга предупредили о пике паводка на следующей неделе
Паводок в Оренбурге достигнет своего пика 10 апреля. Об этом предупредил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков во время заседания правительственной комиссии, сообщили «Известия».
«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга», - сказал специалист.
Он также заявил о скором превышении отметки опасного явления.
Всего паводок охватил 27 муниципалитетов Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать людей с опасных территорий. Общий ущерб жилью от ЧП в регионе может достичь 21 миллиарда рублей, заявил заместитель главы Минстроя Александр Ломакин.