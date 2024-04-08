Жителей Оренбурга предупредили о беспрецедентном наводнении

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«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки - это был 1942 год, это 946 сантиметров», - пояснил градоначальник.

По его мнению, нынешнее наводнение стало беспрецедентным. Вода по-прежнему прибывает, спасатели эвакуировали 736 жителей Оренбурга.

Саламин призван горожан своевременно реагировать на угрозу и не думать, что получится переждать наводнение.

В понедельник, 8 марта, мэрия Оренбурга сообщила об увеличении уровня воды в реке Урал до отметки 872 сантиметра. При этом опасной называют отметку в 930 сантиметров.