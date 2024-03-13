13 марта 2024, 06:15

Жителей Липецкой области предупредили об угрозе атаки БПЛА

РИА «Новости»
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Власти Липецкой области предупредили о возможной атаке беспилотниками. Дроны направили со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», - объявил он.

Глава региона рекомендовал жителям следить за объявлениями правительства и МЧС Липецкой области. Игорь Артамонов заявил, что в случае атаки следует быстро перейти в комнату без окон.

Режим ракетной опасности отменили в Курской области. Его ввели около четырех часов утра. Власти сообщили о четырех сбитых беспилотниках. В Брянской области сбили восемь дронов. Их перехватили над Унечским и Клинцовским районами, а также Стародубским муниципальным округом.

Беспилотники
13 марта 2024, 05:02
Мертвого мужчину нашли в квартире на севере Петербурга
РИА «Новости»
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Труп 52-летнего мужчины обнаружили в квартире на севере Санкт-Петербурга. Соседка пожаловалась в полицию на собачий лай и трупный запах в помещении, сообщила «Фонтанка».

За помощью к правоохранителям обратилась жительница дома на Поэтическом бульваре. Погибшего мужчину нашли сразу за дверью квартиры.

По предварительной информации, на теле петербуржца отсутствовали признаки насильственное смерти, но точную причину еще предстоит выяснить.

«Мужчина злоупотреблял алкоголем», - уточнило издание.

Ранее в Северном округе Москвы нашли труп 64-летнего мужчины , на теле которого имелись следы побоев. Полицейские уже установили подозреваемого в убийстве, задержав знакомого потерпевшего.

В конце прошлой недели правоохранители нашли мертвым пропавшего на Чукотке 17-летнего студента. Следователи выясняют причину и обстоятельства его гибели, а также назначили судмедэкспертизу.

Санкт-Петербург Смертность Собаки Мужчины Полиция
13 марта 2024, 02:53
Уголовное дело завели из-за избиения двух футболистов в Подмосковье
Unsplash
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Избиение двух футболистов после матча в Химках стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«По факту причинения телесных повреждений двоим молодым людям уголовное дело завели по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - указали в сообщении.

По предварительной версии, конфликт произошел 20 февраля после футбольного матча, который проходил на стадионе на улице Машинцева. В результате драки 18-летний и 19-летний игроки команды получили телесные повреждения. На текущий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.

Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители привлекут виновных лиц к уголовной ответственности.

В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко устроил драку с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец получил серьезные травмы.

Драки Уголовное дело Химки Избиения
13 марта 2024, 01:47
Вандалы осквернили стихийный мемориал участникам СВО в Москве
Pxhere
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Двое мужчин осквернили стихийный мемориал с цветами воинам СВО на улице Варварка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вандалы распинали ногами цветы на стихийном мемориале участникам СВО и скрылись в неизвестном направлении. По предварительным данным, на момент преступления они находились в сильном алкогольном опьянении. Сейчас их личности устанавливаются Несколько дней назад акт вандализма произошел рядом с памятником «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Группа из восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Ранее полицейские задержали вандала , который справил нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района, которого быстро нашли и задержали. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину , которая разбросала венки и цветы над месте захоронения участников спецоперации.

Цветы Полиция Вандализм Москва
12 марта 2024, 23:57
Инспекторы ГИБДД выписали штраф умиравшему на их глазах дальнобойщику
РИА «Новости»
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История 50-летнего дальнобойщика Романа Кочурова, который едва не погиб от инсульта на трассе присутствии сотрудников ГИБДД, получила продолжение. Семье водителя пришли штрафы, выписанные в тот самый день, когда водитель был без сознания из-за инсульта. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на жену Кочурова Екатерину.

«Я просто ошалела, когда на госуслуги пришли сообщения о выписанных на мужа штрафах за неправильную парковку и не пристегнутый ремень. Датированы они были тем самым днем, когда Роман с инсультом чуть не погиб», - призналась Кочурова.

Штрафы датированы 5 января. Именно этот день Кочурову стало плохо за рулем большегруза: руки и ноги не слушались, онемела правая сторона тела. Водитель успел вывести большегруз на обочину и затормозить. Прицеп частично занесло и он столкнулся с другой машиной.

К моменту прибытия автоинспекции водитель не мог сказать ни слова.

Сотрудники ГИБДД решили, что он пьян и оставили «трезветь» в холодной кабине грузовика. Пока беспомощный мужчина лежал на полу кабины, инспекторы оформляли ему штрафы. Скорую помощь мужчине вызвали только спустя шесть часов по настоянию его коллеги, который приехал проверить, что случилось.

Врачам удалось спасти Романа Кочурова. Он уже прошел курс реабилитации, может ходить и говорить. Но события того дня, когда чуть не погиб, вспомнить не может.

В ГИБДД пообещали проверить сообщения о погибавшем на глазах инспекторов дальнобойщике, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Цветы Полиция Вандализм Москва

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