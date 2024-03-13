Жителей Липецкой области предупредили об угрозе атаки БПЛА

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», - объявил он.

Глава региона рекомендовал жителям следить за объявлениями правительства и МЧС Липецкой области. Игорь Артамонов заявил, что в случае атаки следует быстро перейти в комнату без окон.

Режим ракетной опасности отменили в Курской области. Его ввели около четырех часов утра. Власти сообщили о четырех сбитых беспилотниках. В Брянской области сбили восемь дронов. Их перехватили над Унечским и Клинцовским районами, а также Стародубским муниципальным округом.