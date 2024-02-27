Жителей Краснодара напугал взрыв в районе аэропорта

Госпитализацией закончилось общение с телефонными мошенниками для жительницы Зеленограда. Как сообщил «Московский комсомолец», сначала злоумышленники выманили у женщины крупную сумму денег, а после заставили засунуть в себя петарду и поджечь.

Госпитализацией закончилось общение с телефонными мошенниками для жительницы Зеленограда. Как сообщил «Московский комсомолец» , сначала злоумышленники выманили у женщины крупную сумму денег, а после заставили засунуть в себя петарду и поджечь.

По данным журналистов, сама история произошла еще в начале февраля. Мошенники связались с потенциальной жертвой под предлогом перезаключения договора с оператором мобильной связи, чтобы номер не попал под блокировку.

После с женщиной беседовал выдававший себя за сотрудника портала госуслуг, который предупредил, что на ее имя оформили кредит. Под различными предлогами злоумышленники выманили у пострадавшей два миллиона 640 тысяч рублей.

Забрав все накопления, мошенники продолжили издеваться над пострадавшей и ее супругом. В частности, пару заставили делать откровенные фотографии.

В качестве последнего задания женщине поручили купить петарду, засунуть в интимную часть тела в мужа и поджечь. Пожалев родного человека, пострадавшая совершила опасную операцию с собой. Детонация пиротехники привела к серьезным травмам, женщина попала в больницу.

На минувшей неделе новороссийские врачи спасли экспериментировавшего с собственным телом 14-летнего подростка. В ходе проведенной операции медики достали из уретры пациента 40 магнитных шариков. Юноша обратился к врачам с жалобами на боли в мочевом пузыре.