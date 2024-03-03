Жителей города Гриндавик эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана в Исландии

Метеорологическая служба сообщила, что в километре к востоку от горы Силингарфелл началось движение магмы. Оно спровоцировало интенсивную сейсмическую активность, которая указывает на возможность извержения.

По словам представителя службы Бенедикта Офейгссона, магма не вышла на поверхность земли. Он предположил, что следующее землетрясение может быть непродолжительным.

В январе на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , после чего в городе начались пожары. Власти Исландии заявили, что это было самое мощное извержение вулкана с 1973 года.