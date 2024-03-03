03 марта 2024, 11:24

Жителей города Гриндавик эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана в Исландии

Global Look Press
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Власти Исландии решили эвакуировать жителей города Гриндавик из-за угрозы нового извержения вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщил телеканал RUV со ссылкой на данные правоохранителей.

Метеорологическая служба сообщила, что в километре к востоку от горы Силингарфелл началось движение магмы. Оно спровоцировало интенсивную сейсмическую активность, которая указывает на возможность извержения.

По словам представителя службы Бенедикта Офейгссона, магма не вышла на поверхность земли. Он предположил, что следующее землетрясение может быть непродолжительным.

В январе на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , после чего в городе начались пожары. Власти Исландии заявили, что это было самое мощное извержение вулкана с 1973 года.

Землетрясения Вулканы
03 марта 2024, 11:01
Любителя ночной рыбалки утянуло под воду на реке Терек
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Жителя села Эльхотово в Северной Осетии нашли мертвым после ночной рыбалки в реке Терек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что 55-летний мужчина захотел порыбачить в ночное время. Утром односельчане нашли только его вещи, а самого рыбака нигде не было.

На поиски пропавшего отправились спасатели и пожарные МЧС, волонтеры. Через два часа тело рыбака обнаружили в русле Терека.

Спасатели напомнили об опасности горной реки, скорость течения которой может сбить с ног. Вода в ней настолько холодная, что от этого могут начаться судороги. Терек течет по ущелью, за ревом реки не слышны крики о помощи, подытожили в МЧС.

В Рязанской области рыбак провалился под лед. Спасти 64-летнего мужчину не удалось.

Спасатели Мужчины Рыбалка
03 марта 2024, 10:13
Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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За помощью медиков после взрыва на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге обратилась еще два пенсионера. Об этом сообщил телеканал «78.ru».

По информации источника, среди пострадавших - 78-летний мужчина, которого отбросило ударной волной, у него обнаружили ушибы мягких тканей. У 69-летней женщины диагностировали контузию левого глаза и гематому лица.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению поврежденного дома и уборке территории.

Взрыв на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел утром в субботу, 2 марта. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

В Росгвардии отмечали, что дом, предположительно, атаковал беспилотный летательный аппарат. БПЛА спикировал в жилой район, после чего местные жители услышали громкий, похожий на взрыв звук.

Санкт-Петербург Пенсионеры Взрывы
03 марта 2024, 09:51
Режим КТО продолжил действовать в Ингушетии
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Режим контртеррористической операции в рамках мероприятий по уничтожению боевиков в населенном пункте Карабулак в Ингушетии продолжает действовать утром 3 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах республики.

НАК Ингушетии отмечал, что органы безопасности при оперативно-разыскных мероприятиях выявили группу боевиков в одном из жилых зданий, они готовили серию террористических актов. Спецназовцы заблокировали криминальных элементов, начался бой.

Согласно последней информации, в одном из домов засели шесть боевиков. На все предложения сдаваться они отвечают огнем.

В субботу оперативный штаб Ингушетии объявил о введении режима контртеррористической операции в одном из районов города Карабулак. Район проведения КТО ограничили улицами Джабагиева, Набережная, Осканова и Рабочая.

«В Карабулаке режим КТО продолжил свое действие, идут мероприятия по нейтрализации боевиков», - сообщили в службах.

Ингушетия Боевики
03 марта 2024, 09:36
Медики на Урале пять часов ехали на снегоходе ради живущей в тайге пенсионерки
РИА «Новости»
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Спасатели с медиками пять часов добирались на снегоходе до таежного поселка Лепля в Свердловской области. Там их ждала 70-летняя пенсионерка, у которой открылось маточное кровотечение. Об этом сообщал портал E1.ru.

По словам анестезиолога-реаниматолога Полины Капустиной, живущей в труднодоступном районе женщине стало плохо. Спасатели вместе с врачом из города Ивделя добирались к ней по тайге. По пути им встретились стаи волков.

Когда женщину стабилизировали, ее отправили вертолетом Территориальной медицины катастроф в город Краснотурьинск. Сейчас здоровью пожилой пациентки ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге врачи Первой детской городской больницы спасли 13 маленьких пациентов со спинальной мышечной атрофией.

Урал Врачи Дороги

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