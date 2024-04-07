07 апреля 2024, 07:22

Жителей еще трех улиц в Орске начали эвакуировать

Пресс-служба МЧС
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Эвакуация жителей трех улиц микрорайона Новый город началась в Орске. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МЧС по Оренбургской области.

«На улицах Краматорская, Щорса, Стасова объявлена эвакуация, вода начала приближаться к новой части города», - процитировали в РБК.

Жители этих улиц получают сообщения от РСЧС о необходимости срочно эвакуироваться в пункты временного размещения.

Вечером 6 апреля в Орске прорвало вторую насыпную дамбу. В зоне затопления круглосуточно трудятся более 700 спасателей.

Ночью вода начала подходить к площади Гагарина.

По словам жителей Орска, местные власти в последние две недели призывали жителей собрать «тревожный чемоданчик», однако таких масштабов паводка ожидать было трудно - он оказался самым сильным примерно за 40 лет.

Людей из зоны подтопления, которые отказываются покинуть дом, эвакуируют принудительно , задействовав полицию, предупредил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Паводки Эвакуации
07 апреля 2024, 07:57
Глава МЧС прилетел в Орск и отправился в подтопленные районы
РИА «Новости»
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Глава МЧС России Александр Куренков спецбортом министерства прибыл в Орск и сразу отправился в подтопленные районы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Позже Куренков посетит пункты временного размещения эвакуированных и проведет совещание.

Срочно вылететь в Оренбургскую область министру поручил президент России Владимир Путин. Главе МЧС предстоит координировать работу по устранению последствий паводка и организации оказания помощи жителям.

Вода продолжает прибывать: эвакуировать людей пришлось еще с трех улиц в Орске. Жители получили СМС-оповещения о необходимости срочной эвакуации. Тех, кто находится в зоне подтопления и отказывается покидать дом, готовы переместить принудительно , с участием полиции.

Дамбу, являвшуюся барьером между Орском и рекой Урал, прорвало в двух местах вечером 5 апреля. На следующий день произошел прорыв второй насыпной дамбы.

В зоне подтопления круглосуточно работают свыше 700 спасателей.

Спасатели МЧС РФ
07 апреля 2024, 03:08
Для помощи жителям Орска задействовали более 700 спасателей МЧС
РИА «Новости»
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Более 700 спасателей работают круглосуточно в зоне затопления в Орске. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В спасении жителей города от воды задействовали дополнительные группировки отряда «Центроспас», ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России. Сотрудники этих организаций работают на самых сложных участках.

«Для эвакуации, помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки», - сообщили в МЧС России.

Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил отметку в 11 метров. Вода начала подходить к площади Гагарина в Оренбурге. Мэр города предупреждал, что ночью уровень воды может достичь критической высоты. Он потребовал от горожан покинуть опасные зоны и пригрозил принудительной эвакуацией.

Урал Спасатели Паводки Россия Эвакуации Реки
07 апреля 2024, 02:20
Вода подступила к многоэтажкам в Оренбурге
РИА «Новости»
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В Оренбурге к многоэтажным домам на Уральской улице подступает вода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Для предотвращения подтопления жилых домов на улице Уральской возведена искусственная насыпь», - отметили в сообщении.

В районе подтопления организовали дежурства спасателей, полиции и представителей администрации города. Пока критического подъема уровня воды не зафиксировали. Ведется постоянный мониторинг ситуации, которая находится под контролем.

Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Урал Спасатели Наводнения Паводки Реки
07 апреля 2024, 00:47
Уровень реки Урал в Оренбуржье почти дошел до отметки в 11 метров
Freepik
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Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Отметка нуля водомерного поста в Орске показала около 200 метров, уровень локации, исходя из топографических данных, расположен на высоте 197 метров. Из этого журналисты сделали вывод, что уровень воды достиг 11 метров и приближается к отметке в 12 метров.

Как отметили в официальном Telegram-канале администрации Орска, вода начала подходить к Площади Гагарина. Из-за этого автобусы для перевозки жителей региона передислоцируются к ЦРТДЮ «Радость».

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Ранее в МЧС сообщили о прорыве второй насыпной дамбы в Орске. Спасатели наращивают силы и средства в районах вероятного затопления.

Урал Спасатели Паводки МЧС РФ Автобусы Реки

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