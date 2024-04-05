05 апреля 2024, 21:57

Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

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В городе Орск в Оренбургской области эвакуируют жителей двух районов. После прорыва дамбы они попали в зону затопления. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска», - сказано в публикации.

По поручению областного прокурора Руслана Медведева ситуацию в Орске взяли на контроль. Работу экстренных служб координирует заместитель прокурора Павел Хлебкович.

В Telegram-канале МЧС России показали кадры с места событий. На них сотрудник экстренной службы стучался в дома и призывал хозяев покинуть помещение.

Ранее «360» опубликовал видео прорыва дамбы в Орске. Плотина защищала город от реки Урал. Сейчас из массово эвакуируют жителей, для них подготовили шесть пунктов временного размещения.

Видео Россия Работа Эвакуации Реки
05 апреля 2024, 22:00
Мэр Оренбурга назвал число подтопленных домовладений
РИА «Новости»
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В Оренбурге из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Салмин.

Он назвал ситуацию очень серьезной и перечислил районы, которые подверглись наибольшей опасности. По его словам, их отключат от энерго- и газоснабжения.

«Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», - подчеркнул он.

Мэр призвал всех жителей как можно быстрее покинуть район бедствия и отправиться в безопасные места, взяв с собой документы, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.

Также он попросил не забыть забрать домашних животных.

Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Они оказались в зоне возможного подтопления в результате прорыва дамбы на реке Урале.

Видео с места ЧП оказалось в распоряжении «360».

Урал Наводнения Реки
05 апреля 2024, 21:13
Воздушную тревогу отменили в Севастополе
Unsplash
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В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги», - написал глава региона.

Тревогу объявили в 19:35 по московскому времени, она длилась около 20 минут. Развожаев также пояснил появление дыма в районе Севастопольской бухты - это военные использовали табельные средства маскировки.

В Севастополе 1 апреля проводили тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению с применением вооружений. Развожаев успокоил горожан и объяснил, что громкие звуки - это применение реактивных бомбометов в рамках учений.

В результате обстрела Севастополя 23 и 24 марта повреждения получили 130 зданий и 62 единицы общественного транспорта, в том числе катера.

Военные Крым Севастополь
05 апреля 2024, 20:45
Появилось видео прорыва дамбы в Орске
РИА «Новости»
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В Орске произошел прорыв дамбы. Власти начали экстренную эвакуацию людей из зоны затопления, в распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП.

МЧС России по Оренбургской области в Telegram-канале сообщило о прорыве дамбы и эвакуации людей. По информации ведомства, в Орске усилили группировку спасателей.

По сообщению Telegram-канала Mash , из-за прорыва дамбы власти Орска эвакуируют население Старого города, поселка Никель, площади Гагарина, улицы Строителей и Докучаева. Эвакуация происходит в экстренном режиме, жителей этих частей города просят «немедленно бежать» в пункты временного размещения.

Паводок в Орске начался несколько дней назад. Из-за стремительного таяния льдов на реке Урал дамба дала трещины. Жителей начали эвакуировать заранее из-за угрозы возможной аварии на техническом сооружении.

МЧС РФ Эвакуации
05 апреля 2024, 20:07
Жителей Орска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы
Пресс-служба МЧС
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Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Об этом сообщила городская администрация.

Речь идет о площади Гагарина, а также улицах Строителей и Докучаева, которым угрожает подтопление в результате возможной аварии на техническом сооружении на реке Урале.

«Жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения», - отметили в сообщении.

В Чехове спасатели ликвидировали отток воды из пожарного водоема. С просьбой ликвидировать прорыв плотины в правительство Московской области обратились жители деревни Радутино. Специалисты с помощью обрешетки и мешков с песком соорудили временную дамбу, чтобы остановить утечку.

Урал Спасатели Реки Водоемы

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