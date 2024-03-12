12 марта 2024, 08:45

Жителей двух многоэтажек эвакуировали после падения дрона в Орле

РИА «Новости»
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В Орле после падения беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью в Орле БПЛА упал на объект топливно-энергетического комплекса. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы незамедлительно провели работы для обеспечения безопасности города.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», - уточнил градоначальник.

Он также добавил, что в данный момент возле МКД дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще кого-либо. Всем жильцам предложили помощь. Ситуацию взяли под контроль.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили в Ленобласти.

Беспилотники Эвакуации
12 марта 2024, 09:13
Четыре рыбака застряли на льдине на Сахалине
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Спасательная операция по вызволению четырех рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины проходит на юге Сахалина. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС России.

В МЧС 12 марта поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. Предварительно, на льду находятся четыре человека, которые пришли на рыбалку.

К месту происшествия немедленно выдвинулись два сотрудника ГИМС Долинского района и спасатели на автомобиле с моторной лодкой. Подробности произошедшего уточняются. Пострадавшим окажут помощь.

Ранее экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за непогоды. В регионе прогнозируют усиление ветра до 28 метров в секунду, в отдельных районах ожидается метель. Уведомление будет актуально до 13 марта.

Спасатели Россия
12 марта 2024, 08:33
Беспилотник самолетного типа уничтожили в Ленобласти
РИА «Новости»
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В окрестностях города Кириши военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В 06:49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа», - объявил он.

По информации Александра Дрозденко, разрушений не зафиксировали. Жители не пострадали.

Беспилотники
12 марта 2024, 08:04
Экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за непогоды
РИА «Новости»
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Спасатели предупредили жителей южной группы Курил, что 13 марта из-за ухудшения погоды будет действовать экстренное предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Муниципальные власти получили сигнал от спасателей, им напомнили о мерах реагирования. В регионе прогнозируют усиление ветра до 28 метров в секунду, в отдельных районах ожидается метель.

В Северо-Курильском районе экстренное предупреждение будет действовать с 14 марта. Синоптики отметили, что там ожидается сильный снег, ураганный ветер.

Сейчас на юге Курил воздух прогрелся до 2 градуса, на севере температура держится в районе -7 градусов.

В начале марта на Курильских островах в метель пропал смотритель маяка Курбатова.

Спасатели Россия Курильские острова
12 марта 2024, 06:50
Дрон попал в установку перегонки нефти на нефтебазе в Нижегородской области — СМИ
РИА «Новости»
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В городе Кстово Нижегородской области при атаке беспилотника пострадало предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Дрон попал в установку перегонки нефти, сообщил Telegram-канал «112».

Источник канала заявил, что БПЛА атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Он ударил по установке перегонки нефти и спровоцировал пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Власти подтвердили произошедшее. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что несколько беспилотников атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. На одной из установок по переработке нефти началось возгорание, спасатели занялись его локализацией. Создали оперативный штаб.

Нефтебаза загорелась в Орле после атаки БПЛА. Удар нанесли ночью, никто не пострадал.

Пожары Беспилотники

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