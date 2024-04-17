Жителей более 40 улиц эвакуировали за ночь в Кетово

В Курганской области сохраняется сложная паводковая ситуация. При этом многие жители сначала отказались эвакуироваться , несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы. Губернатор Вадим Шумков неоднократно призывал людей собрать вещи и выехать из зоны подтопления.

Ранее местная жительница Мария рассказала, что Тобол уже заполнился , идет по рукавам. Микрорайоны и садовые некоммерческие организации уходят под воду.

По данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 метров 36 сантиметров.

«Уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Преодолена опасная отметка», - передали власти.

В районе Кургана вода в реке Тобол тоже стремительно поднимается, за два часа ее уровень вырос еще на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа нужно срочно эвакуироваться, сообщили в администрации.