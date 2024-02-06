06 февраля 2024, 13:57

Житель Ярославля чуть не сгорел, когда поджег чужую машину

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Житель Ярославля решил поджечь чужой автомобиль и сам чуть не стал жертвой пожара. Видео появилось в распоряжении «360».

Момент поджога засняли камеры видеонаблюдения. Судя по видео, мужчина спокойно подошел к чужой машине с неизвестным предметом в руках. Его он подложил под дно автомобиля, после чего поджег. Пламя разгорелось настолько быстро, что мужчина не успел убрать руку. Рукав его куртки загорелся. Поджигатель попытался потушить одну руку, при этом пламя перекинулось на другую.

Сбивая огонь, он поспешно удалился с места преступления. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, не очень удачливого поджигателя разыскивают правоохранительные органы.

В Санкт-Петербурге недавно неизвестный поджег автомобиль ФСИН, который принадлежит СИЗО № 5. ЧП произошло на Арсенальной улице.

Момент поджога попал на камеры.

Поджоги Пожары Машины
06 февраля 2024, 14:34
Удары по лицу и выбитый зуб. Житель Новосибирска избил двух подростков на катке
Unsplash
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Житель Новосибирска избил подростков за то, что они попали шайбой в борт, где сидела его семья. Отец одного из пострадавших детей Евгений рассказал «360» о состоянии сына.

По его словам, подросток чувствует себя нормально. Во время драки со взрослым мужчиной он лишился зуба.

«[Были] удары по лицу. Выбитый зуб», - рассказал Евгений.

Он не видел, был ли мужчина в нетрезвом состоянии. Отец ребенка уточнил, что обидчик на связь не выходил. Извинений семья пострадавшего не получила. Евгений добавил, что будет добиваться привлечения нападавшего к уголовной ответственности.

«Следствие занимается, все в порядке», - добавил отец подростка.

Момент нападения мужчины на подростков попал на видео, которое разлетелось по Сети. Судя по кадрам, обидчик накинулся на юношу с кулаками. Как указали очевидцы в соцсетях, подростки попали шайбой по бортику хоккейной коробки, где находились жена и ребенок мужчины. Он решил, что юноши хотели попасть в его маленького сына. В порыве гнева мужчина выбил одному подростку зуб и разбил губу, а другому - сломал нос и телефон, сообщил сайт kp.ru.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Как уточнило ведомство, потасовка произошла 3 февраля на уличном катке в Ленинском районе.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска <…> возбуждено уголовное дело <…> по факту избиения подростков», - уточнили в СК.

Следователи вместе с полицейскими установят очевидцев и участников драки.

Драки Уголовное дело Дети Семья Мужчины
06 февраля 2024, 14:33
СК назвал предварительную причину пожара на Никольской улице в Москве
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Причиной пожара в реконструируемом историческом здании на Никольской улице в Москве могли стать сварочные работы. Предварительную версию озвучила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Огонь охватил четырехэтажную постройку по адресу Никольская улица, дом 4/5, около 11:20. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, идущем от здания около выхода из станции метро «Площадь Революции».

Очаг удалось локализовать спустя час на площади в 150 квадратных метров, а еще через час пожар потушили полностью. Информация о пострадавших не поступала.

Расследованием обстоятельств происшествия займется Тверская межрайонная прокуратура.

Из-за пожара временно перекрывали движение по Богоявленскому переулку, однако к настоящему моменту его восстановили.

Пожары Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
06 февраля 2024, 14:15
«Ты отписан». Новосибирские подростки избили сверстника и отрезали ему волосы ножом
Телеканал «360»
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В Новосибирске подростки жестоко избили сверстника. Случившееся сняли на камеру, видео оказалось в распоряжении «360».

Конфликт произошел в частном секторе в Кировском районе города. Сначала парню залили глаза из перцового баллончика.

«Не нужно перцовки, пожалуйста. Я извинюсь на видео на коленях. Пожалуйста, не заливай», - просил подросток своих обидчиков.

Однако хулиганов это не остановило. После того, как подростку брызнули в лицо перцовкой, его начали избивать. Затем обидчики ножом отрезали пострадавшему волосы.

«С тобой больше никто здороваться не будет. Ты отписан», - заявили нападавшие.

По словам источника «360», сейчас потерпевший чувствует себя хорошо.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее школьница в городе Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес девушки.

Драки Уголовное дело Дети Преступления Видео Следственный комитет России
06 февраля 2024, 14:09
Башенный кран рухнул под Подольском
Unsplash
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В городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. Фото распространились в соцсетях.

В группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что это случилось 6 февраля. Не пострадал «никто, кроме транспорта».

Местные жители возмутились, что владелец не подумал о людях, которые живут неподалеку.

\"В 50 метрах - два многоквартирных дома, <…> поселок частных домов. [Люди] ежедневно хотят гулять в лес по этой дороге, на которую упала вышка. Причем большинство ходят с детьми и собаками», - возмутился автор поста.

Он добавил, что о жителях «никто, как всегда, не думал». В комментариях тоже возмущались и недоумевали, зачем устанавливать подобную конструкцию «практически в центре поля».

Официальной информации о происшествии не поступало..

Подольск

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