30 мая 2024, 14:47

Житель Воронежа заставил сына избить подростков, поставил их на колени и попал на видео

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Воронежская прокуратура начала проверку видео, на котором мужчина заставил сына бить школьников на детской площадке и ставил детей на колени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в мальчика попали мячом. Отец заставил своего ребенка бить обидчиков по лицу. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка», - отметили в ведомстве.

Видео появилось в Сети 30 мая. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.

Ранее в СМИ обнародовали историю чеченки Лии Заурбековой. Девушка сбежала из дома и обвинила семью в физическом и психологическом насилии.

Дети Видео Школьники Мужчины
30 мая 2024, 13:08
Неизвестный жестоко убил работницу трапезной храма в Сергиевом Посаде
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Житель Подмосковья изрезал ножом работницу трапезной в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде утром 30 мая. Злоумышленник нанес своей жертве 13 ран, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Женщина от полученных травм скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, устанавливаются мотивы», - сообщили в Следкоме.

Ранее житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водителю предъявили обвинение в убийстве, мужчину взяли под стражу. У пары было двое детей , у одного из них были проблемы с сердцем.

Уголовное дело Убийства Женщины Россия
30 мая 2024, 11:45
Якутский рэпер утонул в Подмосковье
РИА «Новости»
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Якутский рэпер Айаан Никифоров, известный под псевдонимом Ian Hopeless, утонул в реке Клязьма в районе Химок. Это произошло 29 мая, сообщило издание Sakhaday в своем Telegram-канале.

По информации издания, музыкант в месте с подругой поехал купаться в водоеме из-за жары. В какой-то момент они решили переплыть реку Клязьма, однако на половине пути их начало тянуть под воду. Проплывавшие мимо люди смогли вытащить девушку, но Айана спасти не удалось.

Отец артиста служит в зоне СВО. Он узнал о смерти сына на передовой, и теперь ему необходимо выехать на похороны.

Айаан Никифоров родился 22 февраля 1999 года. Он был участником лейбла Cold Jug. Первую широкую известность получил после выхода песни «Якутдза». Музыкант писал треки на двух языках.

Химки Россия Музыка Реки
30 мая 2024, 09:35
«Лежали валетом». Двух подростков нашли мертвыми в питерской квартире
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, женщина приехала в квартиру, расположенную в доме на улице Софьи Ковалевской, чтобы проверить дочь. Девочка проживала одна и долго не выходила на связь.

Зайдя в жилище, мать обнаружила 16-летнюю дочку и ее 17-летнего друга лежащими валетом без признаков жизни. На телах покойных правоохранители не нашли следов криминальной смерти.

Изначально основной версией смерти подростков считали суицид, но позже во время осмотра квартиры полиция нашла белый порошок и вещество растительного происхождения. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Журналисты уточнили, что молодые люди учились в лицее сервиса и индустриальных технологий.

Ранее в Измайловском парке Москвы полиция обнаружила труп 13-летней девочки без признаков насильственной смерти. До этого там же нашли ее подругу, которой медики диагностировали отравление наркотиком.

Наркотики Санкт-Петербург Дети Студенты
30 мая 2024, 09:10
Пожар на складе в Москве потушили
Пресс-служба МЧС
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На востоке Москвы потушили крупный пожар в производственно-складском помещении. Пострадавших нет, сообщило МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован», - объявила пресс-служба.

Источник 360.ru уточнил, что возгорание потушили в 08:52, спустя 51 минуту после ликвидации открытого огня. Пожар локализовали в 07:38. Для тушения спасатели проложили 10 магистральных линий, установили шесть подъемных механизмов и подали 10 лафетных стволов.

Информация о пострадавших не поступала. Представитель МЧС России сообщил об этом ТАСС.

Склад на улице Мартеновской загорелся утром 30 мая. Площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники, два вертолета. Движение автомобилей в районе ЧП перекрыли в обе стороны. МЧС показало видео с места возгорания. Прокуратура сообщила о начале проверки.

Пожары МЧС РФ Москва

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