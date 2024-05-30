Житель Воронежа заставил сына избить подростков, поставил их на колени и попал на видео
Воронежская прокуратура начала проверку видео, на котором мужчина заставил сына бить школьников на детской площадке и ставил детей на колени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в мальчика попали мячом. Отец заставил своего ребенка бить обидчиков по лицу. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.
«По данному факту прокуратурой области организована проверка», - отметили в ведомстве.
Видео появилось в Сети 30 мая. Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.
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