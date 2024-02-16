Житель Волгограда пнул в живот девушку в магазине
Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете в Волгограде, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание V1.ru.
На кадрах видно, что девушка и мужчина шли вдоль стеллажей с продуктами, а когда они поравнялись, то он неожиданно замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот девочка согнулась пополам.
Причины агрессии мужчины пока неизвестны, потерпевшая никак его не провоцировала до столкновения. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.
Нападение произошло 7 февраля в магазине, расположенном в Краснооктябрьском районе рядом с ЖК «Олежкина слобода».
До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку , которая забежала в магазин в поисках укрытия, уточнило издание.
Местные правоохранители уже ищут агрессивного покупателя.
Ранее полицейские задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.