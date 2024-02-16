16 февраля 2024, 22:23

Житель Волгограда пнул в живот девушку в магазине

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете в Волгограде, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание V1.ru.

На кадрах видно, что девушка и мужчина шли вдоль стеллажей с продуктами, а когда они поравнялись, то он неожиданно замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот девочка согнулась пополам.

Причины агрессии мужчины пока неизвестны, потерпевшая никак его не провоцировала до столкновения. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.

Нападение произошло 7 февраля в магазине, расположенном в Краснооктябрьском районе рядом с ЖК «Олежкина слобода».

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку , которая забежала в магазин в поисках укрытия, уточнило издание.

Местные правоохранители уже ищут агрессивного покупателя.

Ранее полицейские задержали трех подростков , которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.

Магазины Мужчины Полиция Избиения
16 февраля 2024, 19:42
Участников тюменской перестрелки задержали в Самаре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центральный суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о стрельбе во дворе жилого дома в Тюмени в новогодние праздники. Обвиняемые находились в розыске, их поймали в Самаре, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Перестрелка произошла 5 января на улице Муравленко. Участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. Их объявили в федеральный розыск.

По данным МВД , задержанные в ходе перестрелки применили огнестрельное травматическое оружие. В результате пострадал 38-летний мужчина, ему понадобилась помощь медиков. Также в ходе покушения на убийство ранение получил еще один человек.

Тюменский суд Тюмени ранее арестовал еще одного из участников этого конфликта, который сообщил о местонахождении двух мужчин, после чего на них напали подозреваемые.

Ранее группа вооруженных пистолетами злоумышленников напала на водителя в Тюмени. Их задержали на месте преступления.

Тюмень Суд Мужчины
16 февраля 2024, 18:28
Таможенники в Шереметьеве выявили факт уклонения от налогов на 12 млн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Шереметьевской таможни выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации таможенников, в состав преступной группировки входили четыре человека, граждане России. Стоимость косметических средств злоумышленники специально занижали для уклонения от уплаты таможенных сборов, а мобильные телефоны должным образом не декларировали.

На них завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Троих участников группы приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима, а одного - к такому же сроку условно.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес получил шесть лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года.

Таможня Контрабанда Россия Аэропорт Шереметьево
16 февраля 2024, 18:17
Екатеринбуржец напал на женщину за отказ купить ему кофе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина набросился на незнакомку, которая отказалась покупать ему кофе. Подробностями нападения поделился Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, молодой человек налил себе кипяток и столкнулся с 45-летней женщиной. После этого содержимое стакана разлилось на одежду мужчины. Тогда он стал требовать от посетительницы заказать ему новый напиток.

Женщина проигнорировала просьбу незнакомца и продолжила выбирать себе кофе. Разозлившись из-за отказа, екатеринбуржец стукнул ее по голове - пострадавшая ударилась о кассу. Нападавший сразу же выбежал из магазина, сейчас его разыскивают.

Жительницу Екатеринбурга госпитализировали. Скорая увезла ее с раной на затылке. Обстоятельства нападения выясняются.

В Киргизии мужчина напал на шестилетнюю девочку в магазине.

Иностранец схватил ребенка за горло и пригрозил свернуть шею. Его арестовали на два месяца.

Кофе Женщины Мужчины Екатеринбург
16 февраля 2024, 17:46
Автобус и автомобиль ДПС столкнулись в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В центре Москвы на улице Сретенка столкнулись автобус и автомобиль ДПС. Об аварии сообщил источник «360».

Лобовое столкновение произошло недалеко от станции метро «Сухаревская». Информации о пострадавших не поступало.

«Народа мало было, тряхануло, никто ничего не понял от неожиданности», - поделился с «360» один из пассажиров автобуса.

Подробности ДТП уточняются. Виновника аварии установят специалисты.

Ранее на северо-востоке Москвы иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.

ДТП Автобусы Москва

Новости по теме