Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
В Ульяновске местный житель жестоко отомстил возлюбленной якобы за общение с другими молодыми людьми. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.
В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.
Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину , который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.