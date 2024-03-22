Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке

По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.

В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину , который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.