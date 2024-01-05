Житель Свердловской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

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Пожар начался вечером 4 января в квартире на улице Федорова в Карпинске Свердловской области.

«Причина возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобилось менее 15 минут, чтобы приехать на место и потушить возгорание. Из подъезда дома во время пожара эвакуировали девять человек, в том числе, трех детей.

В пятницу, 5 октября, крупный пожар начался на турбазе «Чусовая» в Свердловской области. На территории базы загорелся гаражный бокс с техникой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение.