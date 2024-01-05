05 января 2024, 23:31

Житель Свердловской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Курение в постели привело к гибели человека на пожаре. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МЧС по Свердловской области.

Пожар начался вечером 4 января в квартире на улице Федорова в Карпинске Свердловской области.

«Причина возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобилось менее 15 минут, чтобы приехать на место и потушить возгорание. Из подъезда дома во время пожара эвакуировали девять человек, в том числе, трех детей.

В пятницу, 5 октября, крупный пожар начался на турбазе «Чусовая» в Свердловской области. На территории базы загорелся гаражный бокс с техникой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение.

Пожары Курение Свердловская область
05 января 2024, 23:03
Жители Подмосковья развернули операцию по спасению застрявшего на колокольне кота
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Колокольня Церкви Воскресения Словущего в селе Куплиям городского округа Егорьевск Московской области стала ловушкой для забравшегося на высоту кота. Местные жители сообщили, что животное кричит уже более 12 часов и не может спуститься. Для спасения животного уже разработали целую операцию.

Жители заявили, что уже обратились к спасателям, но по их словам, в местном отделении МЧС им заявили, что автовышки и альпинистов у них нет.

В качестве варианта люди предложили собрать деньги и пригласить промышленных альпинистов, нанять автовышку с опытным оператором. Те, кто был внутри храма, подчеркнули, что залезть на колокольню можно только с внешней стороны.

Ближайшие промышленные альпинисты оказались только в Москве, но, узнав, о расстоянии, которое предстоит преодолеть, все отказались. В чате , где обсуждают судьбу кота несколько девушек заявили, что готовы залезть на вышку самостоятельно. Им ту же предложили дождаться утра.

Коты Животные Егорьевск
05 января 2024, 22:55
Полицейский обезвредил дебошира с боевой гранатой в алкомаркете в Таганроге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейский из Таганрога голыми руками обезвредил пьяного посетителя алкомаркета, угрожавшего кассиру боевой гранатой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, агрессивного покупателя скрутил, а затем отобрал боеприпас старший сержант полиции. Пьяный мужчина надеялся вернуть деньги за ранее приобретенный алкоголь. Экспертиза показала, что он держал в руках настоящую боевую гранату Ф-1, при взрыве которой могли погибнуть люди.

Выяснилось, что сотрудника полиции был выходной, а на месте происшествия он оказался случайно. Угомонить дебошира ему помог еще один посетитель магазина.

«В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело за хранение взрывчатки, он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы», - уточнил канал.

Ранее эвакуировали работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино, причиной послужило обнаружение в багаже подозрительного предмета, внешне похожего на гранату Ф-1. Ее заметили в пропущенной через интроскоп посылке. Экспертиза позже показала, что это был муляж.

Алкоголь Россия Магазины Оружие Полиция
05 января 2024, 22:28
Пассажир получил ножом в грудь из-за конфликта водителей в Калуге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дорожный конфликт в Калуге закончился ударом ножа в грудь — 30-летнего мужчину госпитализировали с тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калужской области.

Дорожный конфликт в Калуге закончился ударом ножа в грудь - 30-летнего мужчину госпитализировали с тяжелом состоянии. Нападавший скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Калужской области.

Мужчина пострадал в ходе ночного конфликта между водителями Mazda 6 и Hyundai Solaris. Они устроили разборки на улице Кирова. Пострадавший оказался пассажиром автомобиля Mazda 6.

После того, как он присоединился к ссоре, водитель второй машины ударил его ножом в грудь, а потом скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают его личность, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, он находиться в тяжелом состоянии», - уточнили в прокуратуре.

О причине конфликта между водителями не сообщили. Расследование продолжается.

Ранее вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Полицейские задержали нападавшую.

Прокуратура РФ Больницы Водители Полиция
05 января 2024, 21:54
Жительница Челябинска облила кипятком толпу гостей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Челябинска облила кипятком друзей на вечеринке после того, как компания молодых людей помешала ей приготовить еду, бросив на кухню ради шутки дымовую шашку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В квартире девушки, расположенной в одной из новостроек на улице Профессора Благих, собралась компания молодых людей. Момент, когда она взяла кастрюлю с плиты, вошла в комнату и выплеснула кипяток на одного из парней, попал на видео.

Также на кадрах видно, что в другой руке хозяйка квартиры держала алюминиевую банку. От действий девушки пострадал парень в синей футболке и темноволосая девушка. Молодые боли корчились от боли.

«Ты че творишь?» - закричали гости.

Пострадавший молодой человек рассказал, что не стал писать заявление в полицию. При этом в полиции на девушку оформили административный протокол о нарушении тишины в ночное время.

Хозяйка квартиры, по словам соседей, вела аморальный образ жизни, устраивала гулянки, сообщило издание.

Ранее ребенка ошпарили кипятком в детском саду в городе Рыбинске Ярославской области. Мальчика госпитализировали с ожогами. По словам матери, ее сын не может нормально сидеть, спать и ходить в туалет, отказывается от еды, а сотрудники детсада отрицают свою вину.

Челябинск Мужчины Полиция

Новости по теме