Житель Строгино погиб при пожаре в частном доме

После полуночи пожарных вызвали на улицу 1-я Лыковская. Загорелся одноэтажный деревянный дом с металлической скатной крышей, рассчитанный на две семьи. Кровля обрушилась.

Одна женщина вышла из дома самостоятельно. Кроме того, из постройки вынесли три газовых баллона. По словам очевидцев, под завалами мог остаться один человек. Во время проливки и разборки конструкций в очаге возгорания нашли погибшего.

Двухкомнатная квартира горела в Восточном Измайлово. Загорелись вещи жильцов, их владельцы успели выйти. Пострадал один из огнеборцев - мужчина выпал из окна с высоты третьего этажа и повредил спину.