10 января 2024, 07:16

Житель Строгино погиб при пожаре в частном доме

Пресс-служба МЧС
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В Строгино на северо-западе Москвы сгорел деревянный частный дом. Погиб один человек, сообщил источник «360».

После полуночи пожарных вызвали на улицу 1-я Лыковская. Загорелся одноэтажный деревянный дом с металлической скатной крышей, рассчитанный на две семьи. Кровля обрушилась.

Одна женщина вышла из дома самостоятельно. Кроме того, из постройки вынесли три газовых баллона. По словам очевидцев, под завалами мог остаться один человек. Во время проливки и разборки конструкций в очаге возгорания нашли погибшего.

Двухкомнатная квартира горела в Восточном Измайлово. Загорелись вещи жильцов, их владельцы успели выйти. Пострадал один из огнеборцев - мужчина выпал из окна с высоты третьего этажа и повредил спину.

Пожары Москва
10 января 2024, 06:31
Пожарный в Москве принял фонарь за очаг возгорания и выпал из окна
РИА «Новости»
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В Восточном Измайлово на востоке Москвы ночью 10 января горела квартира. Из-за сильного задымления пожарный принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Его госпитализировали, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 02:53. Заявитель сообщил о пожаре в панельном пятиэтажном доме на 15-й Парковой улице, 33 корпус 2. Прибывшие на место спасатели выяснили, что загорелись вещи в сильно захламленной двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Один из сотрудников пожарно-спасательной части, мужчина 2001 года рождения пострадал в процессе работы. Из-за сильного задымления он принял уличный фонарь за очаг возгорания и выпал из окна. Пожарный получил травму спины, его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

К 03:28 пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Жильцы квартиры эвакуировались до приезда спасателей.

На северо-востоке Москвы 9 января горела двухэтажная автомойка. Огонь разгорелся в подсобном помещении.

Пожары МЧС РФ Москва
10 января 2024, 05:44
Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
Freepik
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Яхта с российскими туристами на борту ушла на дно в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, судно Martini отправилось в дальнее плавание вдоль острова Пхукет. Внутри водного транспорта было девять человек, шестеро из которых - россияне, остальные - тайцы, это капитан и члены экипажа.

Когда судно остановилось около кораллового острова Ко-Хе, то одну из труб в моторном отсеке прорвало и яхта стала тонуть. На помощь пришло судно Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП. В итоге всех людей из Martini спасли, их отправили в отель. Правоохранительные органы начали проверку после произошедшего.

Ранее, 31 декабря, пятилетняя россиянка скончалась в Таиланде недалеко от острова Пхукет. Скоростной катер, на котором девочка была вместе с другими российскими туристами, врезался в скалы.

Туризм Таиланд
10 января 2024, 04:35
Грузовой автомобиль опрокинулся на 53-м километре МКАД в Москве
Pixabay
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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на МКАД в районе развязки со Сколковским шоссе. Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение, сообщили в дептрансе Москвы.

«На внешней стороне 53-го км МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа», - сообщили в столичном департаменте.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе ЧП не затруднено. В ведомстве отметили, что уточняют информацию о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

В ДТП с грузовиком в Тюменской области погиб один человек. Водитель фуры на крутом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Грузовик от удара опрокинулся на легковушку.

Грузовики ДТП Водители Дептранс Москвы Москва
10 января 2024, 02:06
Ребенок в Перми захлебнулся в бане во время корпоратива отца
Freepik
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В Перми возбудили уголовное дело после смерти ребенка в бассейне банного комплекса 29 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой СК.

Ребенок пришел вместе с отцом в заведение, где у главы семейства был новогодний корпоратив. Когда взрослые были заняты праздничными приготовлениями, ребенок захлебнулся в бассейне.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - заявили агентству в ведомстве.

Ранее 12-летний ребенок в Свердловской области утонул в бассейне из-за застрявшей руки в сливном отверстии. Это случилось во время группового занятия. Очевидцы заметили, что ребенок долго не может вынырнуть и стали звать на помощь.

Освободить руку пострадавшего получилось после выключения установки для фильтрации. В то время несовершеннолетний уже был без сознания. Инструктор пыталась реанимировать мальчика, но это не дало результатов.

Уголовное дело Дети Пермь

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