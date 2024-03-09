Житель Сочи шел поздравлять девушку с 8 Марта и по дороге спас утопающего мужчину

По его словам, по дороге к возлюбленной его кто-то позвал издалека. Когда парень обернулся, то увидел спускающегося в воду мужчину к тонущему человеку.

«Смотрю - кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывет. Там еще один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть», - рассказал собеседник агентству.

В итоге утопающего вытащили из воды и откачали. На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

Ранее молодой мужчина чуть не утонул в Долгопрудном. Как сообщил «360» источник, его отправили в больницу с сильным переохлаждением и обморожением конечностей.