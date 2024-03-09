09 марта 2024, 00:46

Житель Сочи шел поздравлять девушку с 8 Марта и по дороге спас утопающего мужчину

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Мужчина в Сочи шел к девушке с цветами и подарками, чтобы поздравить ее с 8 Марта, однако по дороге увидел упавшего в реку человека. В итоге очевидец вместе с другим прохожим спас мужчину. Видео с места событий опубликовал RT в Telegram-канале.

По его словам, по дороге к возлюбленной его кто-то позвал издалека. Когда парень обернулся, то увидел спускающегося в воду мужчину к тонущему человеку.

«Смотрю - кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывет. Там еще один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть», - рассказал собеседник агентству.

В итоге утопающего вытащили из воды и откачали. На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

Ранее молодой мужчина чуть не утонул в Долгопрудном. Как сообщил «360» источник, его отправили в больницу с сильным переохлаждением и обморожением конечностей.

Сочи Мужчины 8 Марта
09 марта 2024, 00:36
В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник на батуте
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в торговом центре. Мальчик пожаловался на боль спустя несколько дней, сообщила «Фонтанка».

В ТЦ на батутах ребенок прыгал 2 марта. После жалобы ребенка осмотрел врач. Предварительный диагноз - компрессионный перелом первого, пятого и восьмого позвонков. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Ранее девятилетний ребенок в Омске разбился насмерть с высоты шестого этажа. Он вместе со своим братом решил прокатиться по перилам лестницы многоэтажного дома, в итоге сорвался вниз и скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело после случившегося.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи
08 марта 2024, 18:30
Электричка Екатеринбург — Челябинск встала на полтора часа в лесу из-за поломки
РИА «Новости»
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Утром 8 марта электричка Екатеринбург — Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства обнаружили публикацию об остановке поезда. Специалисты установили, что на перегоне Полдневая - разъезд 98-й километр следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск электричка остановилась из-за неисправности двигателя.

«Задержка движения составила один час 25 минут», - уточнили в прокуратуре.

По факту случившегося организовали надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура даст оценку соблюдению работниками закона о защите прав потребителей.

Ранее в Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Людям пришлось толпиться в проходах.

Утром 8 марта электричка Екатеринбург - Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинск Екатеринбург Поезда
08 марта 2024, 17:02
Иномарка с депутатом перевернулась после ДТП в Волгограде
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В центре Волгограда местный депутат Денис Хлыбов попал в дорожную аварию. Пассажирке, находившейся в иномарке, потребовалась медицинская помощь, сообщил сайт 102.ru.

Авторы статьи уточнили, что 8 марта рядом со зданием администрации автомобиль Lada Priora врезался в Mercedes-Benz G-Class. От удара иномарка перевернулась.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили журналистам, что утром 32-летний водитель Lada Priora ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина он вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Mercedes.

После ДТП пассажирку Mercedes увезли с травмами в больницу. О состоянии обоих водителей пока ничего неизвестно.

Ранее в Москве советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в аварию. Его служебная машина Toyota Camry столкнулась с автомобилем BMW X5. В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП Депутаты
08 марта 2024, 16:34
Неизвестные закидали коктейлями Молотова квартиру в Нижнем Тагиле
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На Урале двое мужчин сожгли четырехкомнатную квартиру, забросив в окно коктейль Молотова. Хулиганов объявили в розыск, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным издания, ЧП произошло вечером 4 марта в доме № 15, расположенном по улице Цементной. Момент поджога запечатлели видеокамеры, установленные во дворе.

На кадрах - двое молодых людей, они подошли к дому, заглянули в окно на первом этаже, убедились, что в квартире никого нет. Затем отошли на несколько метров и стали по очереди забрасывать окно коктейлями Молотова.

Пострадавшая тагильчанка рассказала журналистам, что в результате пожара пострадали две комнаты. Огонь повредил много мебели и вещей.

Она призвала причастных связаться с ней, чтобы они возместили убытки. В таком случае ситуация разрешится мирным путем, заключила пострадавшая.

Ранее в Коми полиция задержала семерых подростков за поджоги квартирных дверей. На допросе молодые люди признались, что выполняли за деньги заказы куратора.

Урал Поджоги Пожары

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