Житель Санкт-Петербурга подавился сосиской за завтраком и оказался в реанимации

По информации источника, ЧП произошло 2 февраля в Невском районе города. Скорая помощь доставила 62-летнего пациента в тяжелом состоянии, врачи во время обследования обнаружили застрявший кусочек продукта в его дыхательных путях.

По информации Telegram-канала «Мойка78» , медики на протяжении 10 дней боролись за жизнь мужчины, но он скончался от оттека мозга.

В начале января в Долгопрудном врачи спасли мужчину, который случайно подавился рыбной костью. Хирурги аккуратно извлекли кусочек пищи и отправили пациента на больничную койку.

В декабре похожий случай произошел в компьютерном клубе в Москве, подросток подавился чипсами , но ему на помощь своевременно пришел администратор и вытащил еду из дыхательных путей.