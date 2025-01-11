Житель Подмосковья застрелил собутыльника из самодельного пистолета

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В январе 2025 года в одной из квартир Можайска двое мужчин повздорили во время распития спиртных напитков. Один из оппонентов достал самодельное оружие и выстрелил в товарища.

«От полученного ранения потерпевший скончался, спустя несколько часов», - уточнили в СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, назначили судебные экспертизы.

Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Согласно заключению эксперта, изъятое оружие представляет собой самодельный однозарядный пистолет, пригодный для стрельбы.

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