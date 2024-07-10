Житель Подмосковья попытался спуститься с седьмого этажа по простыне и погиб

Евгений вышел на прогулку по ночному Королеву и познакомился с компанией друзей у подъезда на улице Горького. Новые приятели выпили, разговорились, и хозяин квартиры предложил мужчине остаться у него на ночь.

Утром хозяин уехал на работу, закрыв дверь снаружи. Он не сообщил, где лежат ключи, и новый гость их не нашел. В квартире спали еще несколько человек, но Евгений не стал их будить. Он решил спуститься с балкона по простыне, но в результате сорвался. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Несколько дней назад двухлетний мальчик выпал с 11 этажа в Москве. По данным прокуратуры, он был жив после падения, но погиб от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге из окна на восьмом этаже выпал четырехлетний ребенок. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.