Житель Петербурга умер в больнице через неделю после того, как упал на гололеде

В Иркутске начали сносить не до конца расселенный дом, пока хозяйка одной из квартир была на вахте. В помещении находился сын женщины — это не остановило рабочих. О случившемся 360.ru рассказала адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова.
В распоряжении 360.ru появилось видео, которое снял сын потерпевшей. На кадрах он находится в квартире, в этот же момент рабочие сносят дом.
«Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», - сказал мужчина.
Следственный комитет по Иркутской области организовал проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причастных к случившемуся. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
Собственница обратилась в полицию.
«Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это, как минимум, умышленное уничтожение чужого имущества», - добавила Константинова.
В случае возбуждения дела его рассмотрит районный суд и вынесет приговор.
По ее словам, дом признали ветхим и аварийным. На момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации.
«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан. <…> Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной не расселенной. Люди самовольно снесли дом, <…> технику и квартиру повредили. В квартире находилось все личное имущество семьи, все это повреждено, либо утащено. Ничего не осталось», - сообщила адвокат.
После полного расселения дома администрация должна «передать эстафету» комитету по управлению Свердловским округом.
«Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока», - отметила юрист.