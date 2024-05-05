Житель Петербурга стащил из фургона упаковку пива

Пока сотрудники магазина выгружали товар, злоумышленник похитил 13,5 литра алкогольного напитка и сбежал. Всего в упаковке находилось девять полуторалитровых бутылок.

Издание опубликовало видеозапись, которая зафиксировала похищение. Не исключено, что фургон ограбил не мужчина, а женщина. На кадрах можно заметить, что у похитителя длинные светлые волосы, собранные в хвост.

Ранее росгвардейцы поймали мужчину, который выкрал из магазина в Егорьевске бутылку элитного алкоголя. Злоумышленник взял дорогой напиток со стеллажа, спрятал под куртку и вышел с ним из здания. Прибывшие росгвардейцы получили ориентировку на вора и задержали 34-летнего подозреваемого у соседнего дома, после чего передали мужчину полиции.