Житель Петербурга провалился под лед Финского залива

Очевидцы вызвали спасателей, но им не удалось спасти петербуржца.

«В Санкт-Петербурге под лед Финского залива провалился мужчина. <… > К сожалению, мужчина погиб», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили граждан об опасности прогулок по льду. МЧС напомнило, что водоемы замерзают неравномерно, а лед обычно самый тонкий в устьях рек и притоках, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность.

Для перехода по льду его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Также ведомство рекомендовало не двигаться по льду в сумерках и не допускать до таких прогулок детей.

Ранее двое мужчин провалились под лед на Байкале во время катания на коньках. Один из них погиб, второго доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.