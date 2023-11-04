Житель Пермского края укусил полицейского за палец во время задержания

«Сотрудник полиции отделения МВД России „Кишертское“ попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но это не получилось. Злоумышленник нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что полиция приехала по вызову на пилораму, чтобы выяснить обстоятельства драки и задержать ее участников. Правонарушитель на месте ЧП был в нетрезвом состоянии и стал проявлять агрессию. Покусавшего силовика мужчину отправили в полицейский отдел.

Суд назначил ему исправительные работы на срок один год с удержанием 15% из зарплаты каждый месяц в доход государства. Приговор уже вступил в силу.