27 января 2024, 00:38

Житель Омской области натравил на косулю охотничьего пса и добил ее топором

Unsplash
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Житель деревни Александровка натравил на дикую косулю, забредшую на его участок, охотничьего пса, а потом добил раненое животное топором. На него завели дело о жестоком обращении с животными, сообщили пресс-службе УМВД по Омской области.

Видеозапись с убийством косули попала в Сеть. На кадрах видно, что мужчина натравил собаку на дикое животное. Полицейские выяснили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района Омской области.

«Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать», - сообщили правоохранители.

Мужчине за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.

После смерти кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове, СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемой грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет.

Уголовное дело Убийства Собаки Животные
27 января 2024, 00:06
Школьница из Башкирии покончила с собой, оставив 10 предсмертных писем
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Шестиклассница из города Бирска в Башкортостане свела счеты с жизнью и оставила 10 предсмертных посланий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, девочка жила вместе с мамой и бабушкой. Школьница хорошо училась, была победительницей олимпиад, ни с кем не конфликтовала.

Утром 23 января девочка вернулась со школы. Примерно в 16:00 она осталась одна в квартире - бабушка уехала, а мама была на работе.

Когда домочадцы вернулись, то обнаружили ребенка на полу. В итоге девочку госпитализировали, но она скончалась в реанимации.

Как выяснили правоохранители, никто посторонний домой не приходил. Школьница оставила предсмертные записки перед суицидом. Послания были адресованы маме, папе, бабушке, дяде и некоторым одноклассникам. Девочка написала личное письмо для каждого, где попросила простить ее и никого не винить.

Ранее в Саратове девятилетний ребенок покончил с собой за неделю до дня рождения. Он оставил родителям прощальную записку.

Дети Башкирия
26 января 2024, 19:05
Москвичка бросила дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры
РИА «Новости»
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Женщина после ссоры высадила из легковушки свою 12-летнюю дочку на Московской кольцевой автодороге и уехала. Ребенка по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб, сообщило издание «Москва FM».

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД Екатерины Алексеевой, о брошенном ребенке сначала сообщили неравнодушные люди. На место сразу же выехали сотрудники ДПС и забрали школьницу с магистрали. Ее привезли в безопасное место, а потом передали полицейским.

Алексеева добавила, что девочка ехала в автомобиле с мамой. В какой-то момент они поругались и женщина выгнала дочь из машины, оставив на обочине. Ребенок так и остался стоять у дороги, так как идти было некуда - вокруг только лес и МКАД.

Омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна поставить семью на учет, так как оправданий такому родительскому поведению нет.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой , потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали.

Дети Москва
26 января 2024, 18:25
Москвичка едва не утонула в реке, спасая собаку
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На запале Москвы 78-летняя местная жительница едва не утонула в реке Сетунь, спасая свою собаку. Сотрудники полиции помогли пенсионерке выбраться на берег, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что пожилая женщина вместе с подругой выгуливала питомца в парке. Внезапно животное скатилось в реку. Хозяйка сразу же бросилась ему на помощь. В итоге пса она вытащила, а сама выбраться уже не смогла.

На протяжении получаса женщины надеялись на помощь прохожих и собственные силы, но осознали, что без профессионалов у них ничего не получится. Тогда приятельница позвонила в полицию.

Через несколько минут двое сотрудников приехали в парк и увидели пенсионерку, которая пыталась выбраться из воды. Один из правоохранителей, держался за растущее у крутого берега дерево и страховал коллегу, который смог дотянуться до тонувшей женщины. Вскоре ее вытащили из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.

Ранее в Ростове-на-Дону боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с балкона на 10-м этаже , спасая кота. Спортсмен выжил, но получил серьезные травмы ног и таза.

Спасатели Пенсионеры Животные Москва
26 января 2024, 17:27
Более 180 пьяных водителей привлекли к ответственности в Москве за неделю
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции с начала недели привлекли к ответственности 187 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, у 59 человек установили состояние опьянения, а 115 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

«13 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность», - добавили в Госавтоинспекции.

В ведомстве предупредили о последствиях нетрезвого вождения, так как такие случаи приводят к трагедиям на дорогах.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в 2023 году более 300 человек погибли в ДТП в Москве. Всего ведомство зафиксировало свыше восьми тысяч дорожных аварий.

ГИБДД Дороги Водители Москва

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