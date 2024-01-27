Житель Омской области натравил на косулю охотничьего пса и добил ее топором

Видеозапись с убийством косули попала в Сеть. На кадрах видно, что мужчина натравил собаку на дикое животное. Полицейские выяснили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района Омской области.

«Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать», - сообщили правоохранители.

Мужчине за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.

После смерти кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове, СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемой грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет.