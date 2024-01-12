12 января 2024, 09:51

Житель Омска погиб из-за оборвавшегося прицепа на трассе под Тюменью

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Смертельное ДТП произошло на 110 километре автодороги Тюмень-Омск под Заводоукоском. Из-за аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Во время движения у большегруза «КамАЗ» оборвался прицеп. Он вылетел на встречку и столкнулся с иномаркой. В машине находился 35-летней житель Омска, он погиб.

«У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем „Киа Спортедж“», - указали в пресс-службе.

После аварии автоинспекторы частично ограничили движение по краю одной полосы.

Ранее смертельное ДТП произошло в Пензенской области. На дороге М-5 Урал столкнулись грузовая машина и минивэн, в аварии погибли восемь человек, еще один пострадал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло в ночь на 11 января. Водитель минивэна выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Volvo.

Тюмень ДТП ГИБДД Сибирь Машины Водители
12 января 2024, 10:41
Тело женщины нашли в строительном мешке на востоке Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Столичный главк Следственного комитета России организовал проверку после обнаружения на востоке Москвы тела женщины в строительном мешке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, 12 января около дома на Парковой улице в строительном мешке было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе СК добавили, что следователи также начали изучать записи с видеокамер и опрашивать очевидцев.

Накануне в квартире на юге Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Убийства Следственный комитет России Москва
12 января 2024, 10:11
Шесть человек пострадали при столкновении троллейбусов в Чебоксарах
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В Чебоксарах столкнулись два троллейбуса, в результате чего пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Рано утром один троллейбус врезался в другой, подъезжая к остановке. По предварительным данным, авария случилась из-за несоблюдения безопасной дистанции. Медицинская помощь потребовалась 25-летнему водителю одного из троллейбусов, а также пяти пассажирам. Обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в МВД.

Министерство предоставило видео, на котором показан момент аварии: троллейбус девятого маршрута стоял на остановке, когда в него врезался троллейбус пятого маршрута. От столкновения первый троллейбус, в котором были люди, немного проехал вперед.

Ранее автобус съехал с дороги в Чувашии и попал в аварию. Погибли два человека, еще 15 пострадали.

ДТП
12 января 2024, 08:53
Таксистка на Урале спасла пенсионерку от мошенников
Unsplash
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Водитель такси в Снежинске Татьяна Широкова уберегла пенсионерку от мошенников. Всегда внимательная к клиентам водитель заподозрила неладное, когда в ее машину села взволнованная старушка с двумя огромными сумками, написал портал 74.ru.

Оказалось, что напуганная сообщением о пострадавшей в ДТП дочери, пенсионерка везла аферистам 1,8 миллиона рублей. Но Татьяна изменила маршрут и доставила ее в полицию.

«Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Теперь ей нужно заплатить крупную денежную сумму», - рассказала Татьяна.

Услышав историю, водитель сразу поняла, что пожилую женщину хотят обмануть, поэтому она повезла ее к сотрудникам правоохранительных органов. В полиции пенсионерка написала заявление. Также Татьяна связалась с дочерью пострадавшей и попросила забрать ее из отделения.

Ранее водитель такси спас московскую пенсионерку от мошенников и помог ей вернуть 400 тысяч рублей. Случай оказался похожим: злоумышленники позвонили 86-летней женщине и сообщили, что ее невестка якобы стала виновницей серьезного ДТП. Аферисты потребовали деньги, чтобы родственница могла избежать наказания.

ДТП Женщины Такси Водители Полиция
12 января 2024, 08:43
Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле избил девочку и выкинул ее из автобуса
РИА «Новости»
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Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле напал на девочку-подростка и вышвырнул ее из автобуса. Об этом сообщило издание E1.

Девушка собиралась выйти на остановке и расплатилась с водителем. После того как у нее выпало несколько монет, мужчина пришел в ярость, накинулся с кулаками на несовершеннолетнюю и выкинул ее из транспорта. Водитель порвал девочке одежду и паспорт, из-за падения она ударилась головой. Мужчина вышел из автобуса и продолжил нападать на подростка, пока в конфликт не вмешались прохожие.

«Взрослый, крепкий мужик, подойдя к пассажирской двери, со всей силы схватил ее за шкирку, словно провинившегося котенка, после чего со всей дури швырнул с лестницы маршрутки», - рассказала очевидица.

Пострадавшая предположила, что у водителя проблемы с нервами. Она добавила, что мужчина во время поездки хамил пассажирам.

«Покрыл меня матом, избил, порвал мою куртку, сумку, испортил паспорт. <…> Я не ожидала, что он начнет распускать руки», - отметила девушка.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе. Сотрудника транспортной компании отстранили от работы.

Урал Автобусы Водители

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