Житель Новотроицка погиб при обрушении насосной станции

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По данным ведомства, под обломками могут находиться еще шесть человек.

«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 22 единицы техники и 77 специалистов МЧС, в том числе психолог.

Причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона , отметили в правительстве Оренбургской области. Из-за рухнувшей насосной станции в городе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава Новотроицка Денис Меньшиков проинформировал жителей, что воду отключать не будут. Он попросил горожан сохранять спокойствие и пообещал, что обрушение здания канализационно-насосной станции не повлияет на коммунальную сферу.