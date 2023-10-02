Житель Москвы погиб при падении на пути на станции метро «Профсоюзная»

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Изначально Дептранс Москвы сообщил об увеличении интервалов движения по оранжевой ветке. Позже стало известно, что на южном участке от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» движение поездов остановлено из-за человека на пути. В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Источник издания сообщил, что сбой на оранжевой ветке произошел из-за человека, погибшего при падении на пути в районе станции метро «Профсоюзная». Движение поездов на этом отрезке остановлено.

За месяц на дорогах Москвы самокатчики сбили более 20 детей. На тротуаре приоритет у пешехода, напомнили сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей к внимательности.