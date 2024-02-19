19 февраля 2024, 09:59

Житель Миасса несколько часов пролежал на бетонном полу в больнице

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Мужчину, поступившего в приемное отделение горбольницы № 2 Миасса в Челябинской области, уложили не на кушетку, а на пол. Горожанин пролежал в таком положении несколько часов. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Прохожие вызвали скорую мужчине, который лежал в состоянии алкогольного опьянения прямо на улице. Местные жители беспокоились, что тот может замерзнуть. Медики не нашли у мужчины никаких повреждений и отвезли его в больницу.

«Сотрудниками скорой помощи мужчина уложен на пол, так как в состоянии алкогольного опьянения мог упасть с кушетки и получить травмы», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В медучреждении пациента осмотрели терапевт и хирург, но не выявили показаний для госпитализации.

Ранее врача-рентгенолога в Кировской городской больнице обвинили в пьянстве на рабочем месте. Медработница в ответ на жалобы заявила, что во время рабочей смены у нее умерла бабушка. В Минздраве Кировской области указали, что из-за сильного эмоционального состояния врач приняла лекарство.

Челябинская область Больницы Скорая помощь Минздрав Врачи Мужчины
19 февраля 2024, 09:16
Ссора супругов привела к пожару на заправке в Красноярском крае
Пресс-служба МЧС
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Пожар начался на заправке в Красноярском крае из-за ссоры двух супругов. В ярости мужчина поджег автобус, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

ЧП произошло в городе Назарово. По данным канала, женщина подъехала на машине к мужу на заправку. Там супруги поругались. Женщина выхватила из рук мужчины ключи от автобуса, на котором он приехал на заправку.

Супруг потребовал от сотрудника АЗС вызвать ему такси. После этого залез в кабину автобуса и устроил пожар. Оттуда повалил густой дым, но возгорание удалось быстро потушить. Взрыва избежали. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Еще одно ЧП произошло в Красноярском крае. На водохранилище вспыхнул огонь. Пожар охватил палатку, в которой находились двое рыбаков. Один из них скончался. Второй мужчина получил ожоги, но выжил. Он самостоятельно позвонил спасателям, при этом не смог указать, где находится палатка. Спустя время рыбака нашли.

Пожары Автобусы Мужчины Машины Красноярский край
19 февраля 2024, 08:55
Число погибших при пожаре в доме Перми возросло до трех
Пресс-служба МЧС
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При пожаре в микрорайоне Висим в Перми погибли три человека. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание произошло в одном из домов на Красногвардейской улице. Изначально информация поступала об одном погибшем.

«На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», - передали в министерстве.

Причина пожара пока неизвестна, идет проверка. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц техники.

Ранее крупный пожар охватил территорию отеля «Регина» в Казани. По предварительным данным, загорелись баня, кафе и дом для персонала. Огонь охватил 400 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Пермский край Пожары Пермь Россия
19 февраля 2024, 08:35
Директора театра Ленком экстренно госпитализировали
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Директор московского театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер попал в больницу из-за двусторонней пневмонии и бронхита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бывшего актера беспокоили слабость и кашель. Самостоятельное лечение на дому ему не помогло, поэтому Варшавер вызвал скорую помощь. Театрального деятеля госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Врачи провели обследование и диагностировали директору театра двустороннюю пневмонию и бронхит. Сейчас Варшавер находится в стабильном состоянии, ему назначили лечение, указали авторы канала.

Ранее в больницу попала актриса Валентина Талызина. Артистка в беседе с «360» подтвердила информацию о своей госпитализации и рассказала, что она заболела бронхиолитом. Она также отметила, что хорошо себя чувствует, несмотря на болезнь. О прогнозах врачей актриса не рассказала.

Больницы Врачи Театры Актеры Москва
19 февраля 2024, 08:27
Рабочие вернулись в шахту «Таштагольская» после горного удара
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Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу», что разрушений не обнаружили.

«Работа шахты восстановлена. Разрушений нет», - сказал он.

Таштагольский рудник возобновил работу в штатном режиме. Более 160 рабочих эвакуировали из шахты вечером 18 февраля из-за горного удара магнитудой 2,4. Никто не пострадал.

Аналогичное происшествие случилось на шахте «Таштагольской» весной 2022 года. Тогда из-за подвижки грунта на глубине 294 метра на поверхность вывели более 250 человек.

В Красноярском крае рыбак сгорел во время подледной ловли. Палатка воспламенилась прямо на территории водохранилища. Товарищ погибшего получил ожоги и вызвал спасателей. Его эвакуировали на берег и передали полиции.

Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу» , что разрушений не обнаружили.

Шахты

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