Житель Махачкалы из-за танцев устроил драку с ножом. Ранены 3 человека

Конфликт произошел из-за того, что мужчина из одной компании решил поучить землячку «правилам хорошего тона». Девушка отдыхала в ресторане с братом, подругой и двумя знакомыми, на ней был хиджаб. Она решила потанцевать, что не понравилось мужчине за соседним столом, назвавшим ее поведение недостойным.

«За девушку заступились мужчины, которые были с ней, начался конфликт. Тогда сделавший замечание взял нож и ранил трех мужчин из той компании», - сообщил источник.

Пострадавших доставили в больницу, борца за нравственность задержала полиция.

Один парень попал в больницу в тяжелом состоянии, двое с легкими ранениями, сообщил сайт kp.ru.

На месте работают сотрудники республиканского МВД.

Ранее появилось видео драки с поножовщиной в ночном клубе Дагестана.