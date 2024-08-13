Житель Люберец жестко избил кота на глазах у соседей

В Челябинске в одном из дворов произошли разборки со стрельбой, в которых участвовали десятки подростков. Массовая драка случилась 12 августа, сообщило издание 74.ru.

Судя по записи, сделанной камерой одного из подъездов дома 110 на улице Героев Танкограда, во время конфликта раздались несколько выстрелов. После этого не меньше 20–30 подростков разбежались в разные стороны. Также с парковки выехали несколько автомобилей.

В полиции Южного Урала сообщили изданию, что сейчас полицейские проверяют информацию, а также устанавливают личности всех участников инцидента и возможных свидетелей.

Согласно предварительной информации, в ходе конфликта среди молодых людей пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался.

Ранее толпа подростков избила школьника во Владивостоке. Они заставили потерпевшего извиняться перед ними на коленях.