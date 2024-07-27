27 июля 2024, 13:06

Житель Ленобласти украл сына у жены, закинул его в авто и скрылся

Unsplash
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В Ленинградской области мужчина похитил сына у своей жены. Отец силой затолкал двухлетнего ребенка в авто и увез от матери, сообщил Telegram-канал Shot.

Александр и Мария из Новосаратовки находятся в процессе развода. Потерпевшая рассказала, что отец не интересовался жизнью малыша и не приходил к нему в гости. Недавно он решил «навестить» сына. Мужчина подговорил свою подругу и подкараулил супругу с ребенком на площадке.

Напарница отца схватила Марию, а тот силой выхватил сына. Мальчик кричал «Мама!», но мужчина закинул его в машину и скрылся с места. Мать обратилась в полицию, но ребенка пока не нашли.

Похожая ситуация ранее произошла в Москве. Там мужчина выхватил младенца из рук незнакомой женщины и попытался сбежать.

Ленинградская область Преступления
27 июля 2024, 11:00
Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили
РИА «Новости»
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Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», - подчеркнул он.

Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Авиация Казань Самолеты
27 июля 2024, 10:46
Пострадавшим из-за потопа челябинцам в поселке Киолим пообещали выплатить ущерб
Пресс-служба МЧС
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, жители которого пострадали из-за разлива реки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Текслер пообщался с сотрудниками МЧС и местными жителями.

Глава региона пообещал выплатить ущерб пострадавшим от потопа, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

«Сначала сразу будут выплаты на каждого человека, а потом по мере оценки ущерба будем все остальные решения принимать», - сказал губернатор.

Накануне на Киолимском водохранилище из-за мощных осадков прорвало дамбу. По ходу движения воды находились четыре населенных пункта. В результате ЧП затопило поселок Киолим, власти приняли решение об эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Челябинская область Реки
27 июля 2024, 10:20
ФСБ раскрыла цели задержанных в Дагестане боевиков
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Задержанные в Каспийске боевики рассказали, как именно собирались устроить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленники хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.

«Один из вариантов - это церковь. Взорвать церковь на [улице] Ленина, напротив спортзала „Молот“», - заявил один из задержанных.

Задержанные также собирались убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска.

ФСБ совместно с МВД пресекла два теракта в Дагестане 27 июля. Правоохранители задержали в Каспийске трех местных жителей, они признали свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «приготовление к теракту», сообщил сайт kp.ru.

Дагестан ФСБ Боевики
27 июля 2024, 08:23
Пожар на заводе «Куйбышевазот» потушили
РИА «Новости»
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе «Куйбышевазот» в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

Загорелись кабели и насосы на наружной установке очистки. Огонь охватил 200 квадратных метров.

К месту ЧП оперативно приехали спасатели. Пламя тушили 68 человек и 24 единицы техники.

Ликвидировать возгорание удалось спустя почти четыре часа. Обошлось без пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Погибли три человека , среди них один ребенок. Из горящего дома эвакуировали 87 жильцов.

Очевидец поделился подробностями происшествия. Он отметил, что люди услышали взрыв, а потом начался «этот ужас». Предварительная причина возгорания - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Пожары Заводы

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