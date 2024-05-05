Житель Ленобласти открыл огонь из пистолета по пьяной компании

По данным пресс-службы МВД по региону, 26-летний местный житель открыл огонь, когда трое мужчин начали его оскорблять и подрались с ним. С места потасовки в отдел полиции доставили четырех мужчин, трое из которых были пьяными.

На часть участников составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки» , первый выстрел мужчина сделал в воздух. Огнестрельные ранения диагностировали у трех человек.

Ранее перестрелка произошла на Коровинском шоссе на севере Москвы. В конфликте участвовали трое, один из них скрылся с места происшествия. Двух мужчин увезла скорая помощь. Полиция начала поиски пропавшего подозреваемого.