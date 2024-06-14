14 июня 2024, 12:34

Житель Ленобласти до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности

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В Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой. У мужчины случился приступ ревности, сообщил Telegram-канал Shot.

Пара жила в Гатчине. Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что убил свою невесту. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки в ванной, а рядом ее оплакивал жених.

Житель Ленобласти признался, что перед свадьбой часто ссорился с возлюбленной, особенно в последние два дня. Мужчина сильно ревновал невесту. Накануне пара устроила романтический вечер в квартире, позже началась очередная ссора. Жених несколько раз ударил возлюбленную по лицу и пнул в живот. Он оставил девушку в коридоре, а сам ушел спать.

Мужчина проснулся от хрипов, которые издавала избранница. Он отнес ее в ванную, чтобы отмыть от крови и привести в чувство, но девушка скончалась на руках жениха. Против мужчины возбудили уголовное дело.

В Ростовской области пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь , а затем покончил с собой. По данным следствия, причиной убийства стала личная неприязнь.

Уголовное дело Убийства Свадьбы Мужчины Полиция
14 июня 2024, 11:28
Возникновение пожара в ОКБ «Сухого» в Москве опровергли
РИА «Новости»
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Пожара на территории опытно-конструкторского бюро «Сухого» в Москве не было, предприятие работает штатно. Об этом заявила пресс-служба Объединенной строительной корпорации (ОАК), опровергнув ряд публикаций в СМИ.

«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ „Сухого“. В связи с этим сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ „Сухого“ не было», - говорится в Telegram-канале ОАК.

Пресс-служба уточнила, что пожар случился на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». Производственная деятельность там давно не ведется.

Нежилое здание заполыхало ночью. Очаг располагался на четвертом этаже. Огонь перекинулся на крышу, которая в итоге обрушилась.

Возгорание распространилось на 800 квадратных метров. На месте работали свыше 70 спасателей, они применяли для тушения 25 спецмашин.

Пожары Заводы
14 июня 2024, 10:22
Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
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В Кемеровской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадали пять человек, к том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 14 июня около 07:40 поместному времени. На 132 километре трассы Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа столкнулись иномарка Toyota Corolla и автобус ПАЗ. В результате удара обе машины съехали с дороги. В автобусе было девять человек, пять из которых получили разные травмы, в том числе двое детей.

«На место незамедлительно выехали экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России „Прокопьевский“», - уточнил в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Еще одна крупная авария произошла в Москве накануне. По данным источника 360.ru, в Тверском районе иномарка врезалась в автозак. Заключенный и водитель спецмашин получили травмы.

ДТП Дороги Автобусы Машины
14 июня 2024, 01:17
Кровля обрушилась на пожаре в здании около ОКБ «Сухого» на севере Москвы
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Пожар в нежилом здании на Боткинском проезде в Москве распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Пожар разгорелся в неэксплуатируемом здании рядом с ОКБ «Сухого». Очаг возгорания находился на четвертом этаже нежилого строения, позже огонь перекинулся на крышу. Ранее спасатели сообщили, что конструкторское бюро пожар не затронул. На объект выехали сотрудники МЧС. В Сети очевидцы сообщают, что дым от пожара идет в сторону Боткинской больницы.

Спасатели Пожары Обрушения Москва
14 июня 2024, 00:13
«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед
РИА «Новости»
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Неадекватный мужчина уже семь лет третирует целый подъезд дома в ЖК «Новые Ватутинки» в Новой Москве, и только сейчас полиция предприняла действия, чтобы обезопасить от него жильцов. Сосед дебошира Алексей рассказал 360.ru о чудачествах и злодеяниях неспокойного мужчины.

«Я с ним живу уже семь лет рядом. <…> Он с первых дней начал [чудить], по ночам слушал музыку громко, мог уйти и оставить дома музыку», - рассказал собеседник 360.ru.

Алексей отметил, что когда он переехал в этот в дом, сосед кидался на него с ножом. Мужчина очень любит ходить голышом, по всем этажам разгуливает голым, добавил сосед. При этом в подъезде проживает много детей.

Отношения между соседями обострились около года назад. Алексей поделился, что причиной стало происшествие с его старшим сыном. Мальчик шел на секцию в выходной, когда его стали зазывать из квартиры неадекватного соседа.

«С этого момента мы поругались и у нас началось веселье», - отметил Алексей.

Злодейства на камеру Но окончательно испортилось поведение у неадекватного соседа, когда жильцы установили камеры видеонаблюдения в подъезде. Мужчина начал демонстративно чудить на камеру, и стал чаще ходить голым.

«Он начал в мою сторону больше агрессию проявлять, потому что видеонаблюдение поставили, и у меня все оборудование. Пошли угрозы. Постоянно угрожал мне и моим детям», - поделился собеседник.

Сосед также грозился подкинуть «наркоту» и воспользоваться связями, чтобы отправить Алексея на СВО или в тюрьму.

Есть у соседа развлечение - хлопать пожарной дверью, да так, что содрогаются жильцы нескольких этажей. Неадекватный мужчина не дает покоя и женщинам из подъезда, орет на них и пытается ударить. Алексей отметил, что в квартире беспокойного соседа постоянно какие-то сборища: кто-то приходит и уходит, кто-то живет сутками. Алексей предположил, что у соседа в квартире секта или пункт торговли наркотиками.

Соседи не выдержали и в очередной раз вызвали полицию. Дебошира увезли, но выпустили через четыре часа. После этого мужчина снова начал чудить и вышел в подъезд голышом. Наряд снова приехал и забрал неспокойного соседа, на этот раз его пообещали определить в психиатрическую клинику на лечение.

Дети Мужчины Полиция Квартиры

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