Житель Ленобласти до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности

Пара жила в Гатчине. Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что убил свою невесту. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки в ванной, а рядом ее оплакивал жених.

Житель Ленобласти признался, что перед свадьбой часто ссорился с возлюбленной, особенно в последние два дня. Мужчина сильно ревновал невесту. Накануне пара устроила романтический вечер в квартире, позже началась очередная ссора. Жених несколько раз ударил возлюбленную по лицу и пнул в живот. Он оставил девушку в коридоре, а сам ушел спать.

Мужчина проснулся от хрипов, которые издавала избранница. Он отнес ее в ванную, чтобы отмыть от крови и привести в чувство, но девушка скончалась на руках жениха. Против мужчины возбудили уголовное дело.

В Ростовской области пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь , а затем покончил с собой. По данным следствия, причиной убийства стала личная неприязнь.