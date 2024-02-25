Житель Краснодара попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата

Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в городскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. В квартире в момент ЧП находились его жена и двое детей, они не пострадали.

«Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался», - указали в пресс-службе.

В результате взрыва получили повреждения окна, в том числе остекление в соседних квартирах.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве. Восьмиклассница пришла в гости к подруге и взорвала в квартире страйкбольную гранату после распития шампанского. Снаряд сдетонировал прямо в руках девочки, она получила ожоги второй степени.