25 февраля 2024, 19:11

Житель Краснодара попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата

Медиасток.рф
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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Краснодаре, в реанимацию попал хозяин квартиры. Причиной ЧП стал установленный в одном из помещений самогонный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодару.

Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в городскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. В квартире в момент ЧП находились его жена и двое детей, они не пострадали.

«Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался», - указали в пресс-службе.

В результате взрыва получили повреждения окна, в том числе остекление в соседних квартирах.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве. Восьмиклассница пришла в гости к подруге и взорвала в квартире страйкбольную гранату после распития шампанского. Снаряд сдетонировал прямо в руках девочки, она получила ожоги второй степени.

Больницы Краснодар Взрывы Полиция
25 февраля 2024, 18:41
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Pxhere
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Сирены воздушной тревоги включили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителей попросили спуститься в укрытие, взяв с собой документы и телефон. Тем, кто находится дома, рекомендовали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на полу несущей стены вдали от окон», - указано в сообщении.

Горожанам напомнили, что нельзя пользоваться лифтами.

Развожаев также объяснил поднявшийся в небо дым в районе Севастопольской бухты. Он написал, что это военные использовали табельные средства маскировки.

Ранее сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде. Жителей призвали укрыться в домах и не выходить на улицу.

Севастополь
25 февраля 2024, 18:36
Оконная рама рухнула на школьника на автомойке в Москве
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В Южном округе Москвы на 13-летнего мальчика в боксе автомойки упала оконная рама. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 25 февраля в помещении автомойки самообслуживания, расположенной на Кантемировской улице.

Подросток в момент происшествия был с отцом. Мальчика сразу же увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители организовали процессуальную проверку. Все причины и обстоятельства установят под контролем прокуратуры.

Ранее на востоке Москвы 10-летний житель района Метрогородок выпал с балкона четвертого этажа. Мальчик остался жив и сам поднялся в квартиру. Позже его увезли в больницу с переломом ребер и ушибом живота.

Дети Москва
25 февраля 2024, 18:24
Якутские медики спасли пятерых пассажиров в самолете
Pxhere
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Пяти пассажирам стало плохо в самолете российской авиакомпании S7 Airlines, летевшем из Москвы в Якутск. Как сообщил сайт kp.ru, на борту оказались два медика, которые возвращались домой с учебы в столице.

Пяти пассажирам стало плохо в самолете российской авиакомпании S7 Airlines, летевшем из Москвы в Якутск. Как сообщил сайт kp.ru , на борту оказались два медика, которые возвращались домой с учебы в столице.

«Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Один мужчина даже подумал, что мы штатные медики на самолете», - рассказала врач УЗИ Луиза Атласова, летевшая этим рейсом.

Плохо стало троим мужчинам и двум женщинам. Причем у всех были разные симптомы. Одна из стюардесс даже признались, что впервые видела такое число заболевших во время полета.

Ранее из-за высокого давления пассажиру стало плохо на борту самолета авиакомпании «Икар», летевшего из Ульяновска в Сочи. Борт направили на запасной аэродром Махачкалы, где он успешно приземлился, а потом продолжил полет.

Врачи Женщины Самолеты Мужчины Авиакомпании Москва
25 февраля 2024, 16:26
Крупный пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар на оптово-строительном рынке произошел в Волгограде. Огонь распространился на 920 квадратных метров. Спустя примерно час его удалось потушить, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство информировало о случившемся около 14:50. К приезду спасателей пожар распространился на 450 квадратных метров. К моменту локализации его площадь выросла более чем вдвое. На месте работали 35 специалистов, применялись 11 спецмашин. Затем группировку нарастили до 68 пожарных, они использовали 22 единицы техники.

В 15:45 стало известно, что на строительном рынке удалось ликвидировать открытое горение. Теперь специалисты проводят проливку и разбирают конструкции.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в башкирском селе Бекетово , возникшем в результате детской шалости. Предварительно, четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка играли со спичками и случайно подожгли комнату в двухквартирном доме. Сосед помог вытащить из огня мальчика, а девочку вынесли спасатели. Ее вместе с бабушкой передали медикам.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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