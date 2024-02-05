Житель Кирова избил дворника-инвалида и довел его до слез

Конфликт произошел на улице Павла Корчагина у дома № 217. Причиной потасовки стала пескосоляная смесь, которую потерпевший разбрасывал на пешеходные дорожки. Песок попал на ботинок, предположительно, нетрезвого жильца дома, за что он избил дворника.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз с силой ударил работника по лицу и довел пострадавшего до слез.

Подобный случай произошел в конце января в Чите. Там мужчина накинулся на дворника на глазах у своего ребенка. Жителю не понравилось, что больной раком рабочий якобы не высказывал мужчине уважения.

В Санкт-Петербурге в декабре мужчина избил до смерти девушку-дворника. Фрунзенский районный суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.