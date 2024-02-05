05 февраля 2024, 15:37

Житель Кирова избил дворника-инвалида и довел его до слез

Телеканал «360»
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В Кирове мужчина избил дворника-инвалида. Кадры случившегося оказались в распоряжении «360».

Конфликт произошел на улице Павла Корчагина у дома № 217. Причиной потасовки стала пескосоляная смесь, которую потерпевший разбрасывал на пешеходные дорожки. Песок попал на ботинок, предположительно, нетрезвого жильца дома, за что он избил дворника.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз с силой ударил работника по лицу и довел пострадавшего до слез.

Подобный случай произошел в конце января в Чите. Там мужчина накинулся на дворника на глазах у своего ребенка. Жителю не понравилось, что больной раком рабочий якобы не высказывал мужчине уважения.

В Санкт-Петербурге в декабре мужчина избил до смерти девушку-дворника. Фрунзенский районный суд приговорил злоумышленника к семи годам колонии строгого режима.

Видео Мужчины Избиения
05 февраля 2024, 15:09
Почти 100 человек привлекли к поисковой операции на месте крушения Ми-8 в Карелии
Пресс-служба Следственного комитета
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На Онежском озере в Карелии продолжается поисковая операция. В ней задействовали 95 человек. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов. Обеспечили для них проживание и питание на базе спортивно-тренировочного лагеря в Деревянном», - подчеркнул он.

Глава Карелии обещал информировать о ходе поисков. На месте крушения работают следователи. Спасатели готовятся к погружению в озеро. Специалисты укрепляют берега майны и готовят технику. На место также прибыли группа сил и средств от РСЧС и МЧС России.

По факту крушения Ми-8 в Карелии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло к гибели людей. Следственный комитет России уточнил, что рассмотрит все версии катастрофы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение вечером 4 февраля в районе Онежского озера. Обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов , предположительно, все трое находившихся на борту погибли. Однако их тела пока не нашли.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на экстренные службы, предварительно, причиной крушения вертолета Ми-8 могло стать обледенение.

Авиация Спасатели Уголовное дело Авиакатастрофы Следственный комитет России
05 февраля 2024, 14:01
Муляж оторванной ноги нашли на побережье Батайска
Unsplash
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На побережье Балтийска в Калиниградской области обнаружили муляж оторванной человеческой ноги, сообщил Telegram-канал Baza. О жуткой находке сообщили в полицию.

Нога выглядела пугающе: посиневшая, с переломом и ранами. На первый взгляд конечность казалась настоящей. Заметившим ее даже стало плохо.

Правоохранители внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это муляж. Пока остается загадкой, как эта нога оказалась на берегу.

Ранее тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка за жилыми домами в Щербинке на территории Новой Москвы. На место прибыли спасатели, но позже выяснилось, что это манекен. Правоохранители начали проверку.

Спасатели Полиция Калининград
05 февраля 2024, 13:40
«Был в одном памперсе». Девятимесячного ребенка с обморожениями нашли на улице в Бурятии
РИА «Новости»
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Младенец, которого нашли на улице в 30-градусный мороз, ползал по снегу в одних памперсах. Об этом рассказала «360» жена жителя села Турунтаево в Бурятии, который обнаружил грудного ребенка и его четырехлетнего брата.

Женщина отметила, что ее супруг ехал по улице, когда заметил детей. Старший мальчик помахал ему рукой. Мужчина остановился и увидел ужасающую картину: в 30-градусный мороз по улице шел четырехлетний ребенок, а за ним в подгузниках и легкой кофте полз младенец.

«Мальчик идет впереди, а этот маленький ползет за ним. Он поднял его, укутал. Тот весь трясется. <…> В одном памперсе был, кофточка легенькая», - отметила собеседница «360».

Ее супруг поинтересовался у мальчика, что случилось. Тот не смог ничего ответить. Младенец отморозил себе ноги.

«В обмороженом [состоянии был], представляете, на улице -32 градуса. Он (супруг - прим. ред.) снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно. Он только минут 10-20 успокаивал ребенка в машине», - подчеркнула женщина.

Старший ребенок показал, где живет их родственница. Мужчина отвез детей туда. Женщина добавила, что их мать - молодая девушка.

Информация о найденном в снегу ребенке разлетелась в Сети накануне. По данным «Газеты РБ» , жительница села Турунтаево Прибайкальского района оставила малолетних сыновей с няней-школьницей. Сама мать ушла отдыхать к соседке, с которой распивала спиртное.

«Няня» ушла в школу и предупредила об этом мать мальчиков. Старший ребенок взял младшего и пошел с ним за помощью к бабушке. Четырехлетний мальчик не смог далеко унести младенца, поэтому оставил его на дороге. Когда детей передали матери, та накормила их и уложила спать. У младенца посинели ноги, и только после этого ребенка увезли в больницу. Ребенок в реанимации, состояние стабильное.

Дети Мужчины Бурятия
05 февраля 2024, 13:16
Песков высказался об аресте девушки с радужными сережками
РИА «Новости»
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В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему вообще ничего не известно о законах про радугу, сообщило РИА «Новости».

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - сказал он.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в семь цветов радуги. Украшение признали символикой запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Серьги девушки выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине. А международный символ движения - шестицветная палитра, в ней нет голубого.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Суд Законы ЛГБТ Россия Аресты

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