18 марта 2024, 16:37

Житель Гомеля затащил коня на второй этаж многоквартирного дома

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Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома. Он хотел сделать сюрприз двухлетнему сыну, сообщило УВД Гомельского облисполкома в Telegram-канале.

Правоохранители уже посетили семью местного жителя.

«Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал», - отметили в УВД.

Мужчина уже получил нагоняй от супруги, из-за чего ему пришлось увести коня. В результате «циркового представления» могли пострадать и животные, и люди, напомнил правоохранители.

Похожая история произошла в Кемеровской области. Местный житель во время ссоры с супругой прибыль ночью в квартиру многоэтажки верхом на коне , чтобы извиниться перед женой. В подъезде остались кучи навоза.

Затея с примирением не удалась, и мужчина снова поссорился с женщиной. Лошадь вывели из здания, но жильцы массово пожаловались в управляющую компанию.

Белоруссия Животные Мужчины
18 марта 2024, 16:32
Женщина подкурила от Вечного огня в Краснодаре и подожгла венок
Пресс-служба МВД
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Жительница Майкопа подпала под уголовное дело в Краснодаре за то, что подкурила от Вечного огня и бросила туда венок, находившийся на мемориале. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу.

Венок загорелся, звезда мемориального комплекса «Вечный огонь» на Северной улице оплавилась. Полицейские немедленно прибыли на место и задержали 47-летнюю подозреваемую.

Судя по внешним признакам, она была пьяна. Приезжую доставили в отдел. В отношении нее возбудили дело по статье об уничтожении или повреждение объектов культурного наследия. Максимальная санкция по этой статье предполагает лишение свободы на три года. Расследование продолжается.

В Невинномысске трое россиян 1 марта пытались ногами сбить пламя с Вечного огня. Их приятель снимал все на камеру. Одного из подозреваемых задержали, остальных объявили в розыск. После случившегося возбудили дело о реабилитации нацизма.

Уголовное дело Краснодар Полиция
18 марта 2024, 15:41
Украшения на 4 млн рублей нашли у пассажирки в Шереметьево
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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия, стоимость которых превысила 4,2 миллиона рублей. Нарушительница прилетела в Москву из Катара, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инспекторы остановили 34-летнюю женщину, когда та проходила через «зеленый» коридор. В ее сумке нашли кольцо Cartier с чеком из Сиднея, в котором указана цена за украшение в размере 235 тысяч рублей. Также в багаже пассажирки обнаружили часы Ulysse Nardin.

Женщина уточнила, что купила часы в российском ломбарде меньше чем за 10 тысяч евро. Во время вылета из РФ она не стала декларировать их. Когда она вернулась в страну, то не смогла предъявить пассажирскую таможенную декларацию.

Эксперты установили, что часы не новые, но их рыночная стоимость может превышать 40 тысяч евро. Против нарушительницы возбудили уголовное дело о недекларировании товаров.

Ранее шереметьевские таможенники выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 миллионов рублей. Преступная группа состояла их четырех россиян.

Контрабанда Аэропорт Шереметьево
18 марта 2024, 14:12
«Без приключений не умею». Волочкова отшутилась о погроме фанатов в театре Кадышевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова выступила на сцене театра Кадышевой с сольной программой «Одержимость». Она поделилась, что интерес к ней был настолько велик, что поклонники даже выломали дверь. Она прокомментировала происшествие в своих соцсетях.

По ее словам, желающих попасть на выступление было так много, что пострадал концертный зал «Золотое кольцо». Помещение лишилось двери, которую балерина пообещала починить вместе с командой.

«Дело в том, что без приключений я не умею. <… > Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России», - отметила артистка.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова ранее поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Танцовщица позировала на кушетке у косметолога.

Фанаты Россия Театры Анастасия Волочкова
18 марта 2024, 12:38
«Сильное существо». Товарищ — о руководителе попавшей под лавину тургруппы на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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Руководитель группы, попавшей под лавину на Камчатке, Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет. Об этом сообщил «360» его товарищ.

Сам Алексей незадолго до происшествия выложил в свой Telegram-канал видео. Он сообщил, что отправляется с группой в учебно-тренировочный до 22 апреля.

Группу из 11 человек накрыло снегом в районе перевала Красноармейского, выбраться смогли девять человек. По данным регионального главка Следственного комитета , пропавшими без вести числятся 19-летний парень и 44-летняя женщина.

Товарищ руководителя группы сообщил, что пока не смог с ним связаться. Мужчина ищет информацию об Алексее и не знает, в каком состоянии находятся Чепуштанов и остальные туристы.

«Алексей - очень сильное существо и профессионал. Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев. Но это ли группа студентов, нужно проверить», - рассказал собеседник «360».

Местные жители пока не смогли предоставить какую-либо информацию о происшествии, так как сведения от спасателей еще не поступали. По данным источника «360», руководитель тургруппы находится на месте спасательных работ.

На помощь попавшим под лавину туристам направили авиацию МЧС. К поискам привлекли кинологический расчет.

Туризм Камчатка

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