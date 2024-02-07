Житель Екатеринбурга загадочно исчез после похода в баню с друзьями

История с избитым в Кирове дворником-инвалидом получила неожиданный поворот. Оказалось, дело совсем не в испачканных песком ботинках — мужчина отстаивал свою территорию. О произошедшем «360» рассказали фигуранты дела, дворник Сергей и его сестра Светлана.

Под каким соусом подавать? Супруга нападавшего, которого зовут Юрий, возмутилась вниманием СМИ к истории с дворниками.

«Там под каким соусом подают, вы то и будете жевать. Какой нафиг вообще песок? Вас не смущает то, что дворник молчит, претензий не имеет? Вас не смущает никого то, что начальство у дворника молчит, и тоже никаких претензий не имеет, и нос свой никуда не сует? Потому что люди прекрасно понимают и осознают, за что получил пощечину этот дворник», - заявила собеседница издания.

Она сообщила, что ее супруг все снегопады убирал подъезды на Луговой, а эти дворники лишь несколько раз выходили на работу за три месяца. Поступок Юрия она оправдывать не стала, но считает, что СМИ раздувают историю и «суют нос куда попало». По ее словам, супруг сам пошел в полицию.

«Оборачиваюсь, а он его колошматит» Накануне «360» писал о дворнике-инвалиде , которого избил случайный прохожий из-за пескосоляной смеси, попавшей на ботинки. Оказалось, мужчина не был случайным прохожим, а причина избиения - не в песке.

Светлана и Сергей рассказали, как все было на самом деле. По их словам, они посыпали тротуары на Луговой по заданию своего начальника, когда на Сергея налетел неизвестный мужчина.

«Мы посыпали тротуары, и назад-то не обернулись, и на нас наскочил вот этот человек, и начал нас бить. <…> Я оборачиваюсь, а он уже его колошматит. Он видимо сзади на него налетел. А мы же не оборачиваемся, идем и идем», - рассказала сестра пострадавшего дворника.

По словам женщины, нападавший был пьян. Он бил Сергея по голове и по лицу.

Не поделили Причиной нападения, предположительно, стал «раздел территории». По словам дворников, мужчина «предъявил» права на эти дорожки, которые он раньше чистил.

«Он прибирал раньше эти дома, отрабатывал. Говорит, чтобы больше мы эти дома не прибирали. Если, говорит, я вас еще увижу, я вас или где-нибудь выцеплю, или я вас урою, закопаю. Мы сказали, что нас послал начальник, чтоб мы посыпали. Мы пришли и посыпали», - объяснила Светлана.

По словам дворников, полиция пришла к ним сама, заявление они писать не стали - испугались расправы. Сняли побои.

«Не хотели, чтоб нас еще где-нибудь выцепил, чтоб еще какие-то побои были на нас. Мы просто не стали, отступились. <…> Мы не хотели связываться», - заявила сестра пострадавшего.

По ее словам, нападавшего они не знают, и видели его впервые. Начальник пообещала не посылать больше Сергея и Светлану на этот участок. Сейчас идут разбирательства.