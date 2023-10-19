Житель Екатеринбурга взял в заложники двухлетнюю племянницу — СМИ

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По данным канала, мужчина сначала вел себя в гостях адекватно, но к вечеру стал бредить и говорить о преследованиях. При этом он не употреблял алкоголь.

«Но утром дядя проснулся в таком же нервном возбуждении и начал ходить по квартире, а затем схватил племянницу и приставил к ее шее консервный нож», - отметили в Telegram-канале.

После безуспешной попытки провести с родственником переговоры, мать девочки вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов освободили ребенка и задержали екатеринбуржца. Его обследуют в местной наркологической больнице.

Ранее злоумышленники потребовали выкуп за пропавшего в Москве главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки Маргариту Стручеву. Вымогатели пригрозили убить женщину и доставить ее родственникам по частям.