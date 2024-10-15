15 октября 2024, 04:04

Житель челябинского поселка истек кровью в собственной квартире

РИА «Новости»
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Житель поселка Локомотивный скончался в своей квартире, его обнаружили только по пятнам крови на потолке у соседей. Подробности рассказала пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Жильцы первого этажа обнаружили на потолке пятна кровавого цвета. Поднявшись на второй этаж они выяснили, что источник пятен находится выше. Проживающий на третьем этаже мужчина не ответил на стук в дверь и соседи обратились в полицию.

Сотрудники ПСС при помощи приставной лестницы осмотрели жилье и обнаружили хозяина квартиры на полу кухни без признаков жизни. Полиция осмотрела место происшествия и тело 54-летнего мужчины. Осмотр показал, что смерть не криминальная, мужчина получил травмы при падении.

В Санкт-Петербурге случайные прохожие стали свидетелями сожжения человека. Экстренные службы ликвидировали возгорание и обнаружили на его месте лишь человеческие останки.

Челябинская область Мужчины Полиция Квартиры
15 октября 2024, 04:42
На Урале двое детей ушли на дно болота
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Два девятилетних ребенка провалились под лед на болоте и погибли, ЧП произошло в поселке Новоасбест Свердловской области. Утонули мальчик и девочка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Днем в понедельник трое детей - мальчик и девочка девяти лет и их 13-летний товарищ - пошли погулять в район Пушкинского болота в 100 метрах от улицы Цыганково. На поверхности болота была наледь, по которой младшие дети решили пройти. Старший мальчик остался на берегу.

Ледяная корка сломалась, и дети пошли ко дну. Приятель пытался их спасти, но не смог и побежал за помощью. Спасатели обнаружили детей уже погибшими, прокуратура проводит проверку по факту гибели несовершеннолетних.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, как в детстве провалилась под лед и едва не утонула. Девочку спасла подруга, которая вытащила ее из воды.

Спасатели Дети Свердловская область
15 октября 2024, 02:59
Мощный пожар охватил склады в Иркутской области
Пресс-служба МЧС
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Складское помещение загорелось в Ангарске. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже локализовали.

В ведомстве сообщили, что горит кровля на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня задействовали 39 специалистов и 11 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

В Уфе в многоквартирном доме взорвался газ. Взрыв устроил мужчина со второго этажа с целью убить соседа, к которому он испытывал личную неприязнь. Пострадали двое - сам злоумышленник и соседка. Около 20 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно. Полиция задержала злоумышленника. Повреждения получили несколько квартир и общедомовое имущество.

Пожары Иркутская область Россия
14 октября 2024, 22:59
Вооруженный ножом мужчина забрался на крышу ТЦ в Башкирии и пригрозил полицейским
РИА «Новости»
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Вооруженный ножом житель Стерлитамака забрался на крышу торгового центра и начал угрожать полицейским, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, полицейские открыли огонь по мужчине, он скончался.

Около 23:30 по местному времени местные жители увидели возле ТЦ «Сити Молл» на проспекте Октября вооруженного мужчину. О нем сообщили в полицию - правоохранители вскоре прибыли на место и попытались успокоить нарушителя спокойствия, однако он не стал слушать силовиков и забрался на крышу торгового центра.

Но и там он не скрылся от полицейских. Вооруженный мужчина пустил в ход угрозы ножом, и тогда по нему открыли огонь, уточнили авторы статьи. От полученных ранений злоумышленник скончался.

Стрельба Башкирия Полиция
14 октября 2024, 17:33
Самолет из Тегерана приземлился на строящуюся ВПП аэропорта в Грозном
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Самолет BAe 146 иранской авиакомпании Mahan Air приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

При происшествии никто не пострадал. Надзорное ведомство проводит проверку и при необходимости примет меры.

По информации Mash , на борту находились 42 человека. Предположительно, инцидент произошел из-за ошибки командира экипажа.

В сентябре похожий случай, и тоже в Грозном, произошел с самолетом Utair. В последний момент, когда до земли оставалось всего несколько метров, экипаж понял ошибку и ушел на второй круг. Со второй попытки он приземлился штатно, на борту никто не пострадал.

Самолеты Россия Иран

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