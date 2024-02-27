Житель Чебоксар похитил бросившую его девушку

Девушка рассталась с 39-летним Сергеем незадолго до его дня рождения. Мужчина не смог смириться с этим, подкараулил возлюбленную на улице, посадил в Mercedes и повез в сторону одного из местных ТЦ.

Пострадавшей удалось сбежать от экс-бойфренда, после чего она обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело о похищении человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году мужчина был фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.

Ранее в Челябинске местная жительница организовала похищение мужа. Позднее выяснилось, что таким образом она пыталась доставить его в учреждение для лечения от наркозависимости.