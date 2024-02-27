27 февраля 2024, 10:23

Житель Чебоксар похитил бросившую его девушку

РИА «Новости»
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Бывший топ-менеджер «Чувашхлебопродукта» похитил в Чебоксарах бывшую девушку, которая отказалась с ним встречаться. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Девушка рассталась с 39-летним Сергеем незадолго до его дня рождения. Мужчина не смог смириться с этим, подкараулил возлюбленную на улице, посадил в Mercedes и повез в сторону одного из местных ТЦ.

Пострадавшей удалось сбежать от экс-бойфренда, после чего она обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело о похищении человека. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2023 году мужчина был фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.

Ранее в Челябинске местная жительница организовала похищение мужа. Позднее выяснилось, что таким образом она пыталась доставить его в учреждение для лечения от наркозависимости.

Уголовное дело Мужчины Полиция
27 февраля 2024, 10:31
Два обглоданных тела обнаружили в строительном вагончике в Подмосковье
РИА «Новости»
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В одном из строительных вагончиков в Московской области обнаружили тела мужчины и женщины с признаками обморожения и следами укусов животных на конечностях. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Страшную находку обнаружили в хозяйственной постройке с печным отоплением. Конечности у погибших обморожены и обглоданы кошками. У мужчины пропала правая лодыжка, у женщины - левая.

Местный житель, который первым обнаружил тела, рассказал, что видел умерших примерно две недели назад. По его словам, пара проживала здесь длительное время, и в последний период они не покидали участка, страдая от обморожения ног.

В связи с обнаружением тел началась проверка. Тела передали в морг для определения точной причины смерти.

Другую пару нашли в квартире в Петербурге. Собственница решила проверить квартиру после того, как молодые арендаторы из Крыма перестали выходить на связь.

Женщины Животные Мужчины
27 февраля 2024, 10:21
Женщина во Владикавказе получила почти два миллиона рублей за умершую мать
РИА «Новости»
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Жительница Владикавказа четыре года обманывала Пенсионный фонд, получая пенсию покойной матери. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Пенсионерка скончалась в январе 2022 года. Однако ее 50-летня дочь не спешила сообщить о смерти в профильные ведомства. В итоге аферистка успела получить почти два миллиона рублей.

Когда преступление вскрылось, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее аналогичный случай произошел в Новом Уренгое. Там местный житель в течение пяти лет получал пособие на умершего товарища, от которого получил доверенность еще при жизни. В Перми женщина несколько лет получала пенсию покойного супруга.

Пенсия Уголовное дело Женщины Деньги
27 февраля 2024, 08:29
Торговцы в Екатеринбурге устроили забастовку
Unsplash
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В Екатеринбурге владельцы точек «Таганский ряд» в торговом центре «Пекин» устроили забастовку из-за повышения арендной платы. Приехавшая на место полиция пыталась задержать одну из активисток, но толпа не позволила ее увезти. Продавцы рассказали об этом сайту E1.ru.

Сотни торговцев 26 февраля закрыли свои павильоны в знак протеста против повышения арендной платы на 30%. Они собрались на втором этаже, чтобы поговорить с администрацией. Сотрудники торгового центра попросили торговцев разойтись, в «Таганский ряд» приехала полиция и представители киргизской диаспоры.

Правоохранители устроили проверку документов. По словам очевидцев, одна из активисток не сразу достала паспорт. Когда полиция попыталась ее увезти, другие торговцы вступились за женщину, и ее отпустили.

«Если ее будете забирать, всех забирайте. Мы всем „Пекином“ поедем», - сказал один из них.

Пресс-служба УМВД Екатеринбурга заявила, что полицейские приезжали проконтролировать ситуацию, а не по заявлению. Администратор «Таганского ряда» Вячеслав Репин заявил журналистам, что арендную плату повысили из-за подорожавших коммунальных услуг. Он сказал, что с каждым арендатором пообщаются отдельно.

Семья в Екатеринбурге выиграла суд с больницей, в которой лечили новорожденного мальчика. Медработники оставили в его теле отломившийся фрагмент катетера.

Торговля Екатеринбург Свердловская область Полиция
27 февраля 2024, 08:28
Три украинских беспилотника сбили над двумя областями России ночью 27 февраля
РИА «Новости»
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Украинские беспилотники сбили минувшей ночью над территорией двух регионов России, сообщили в пресс-службе Минобороны. Один дрон дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Брянской областью.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

Накануне вечером средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Один дрон сбили в районе 17:50, второй примерно через полчаса - около 18:20.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал об атаке дрона-камикадзе в Грайворонском округе. В результате там пострадали четыре человека , еще трое жителей погибли.

Беспилотники

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