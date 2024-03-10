Житель Белгородской области угрожал подрывом ЛЭП за отключенный свет

«Он позвонил местным коммунальщикам и стал с ними ругаться. Конструктивного диалога ожидаемо не вышло. Рабочие пытались объяснить, что в ближайшие сутки проблему решить не смогут», - написали авторы публикации.

Такой расклад яковлевеца не устроил. По телефону мужчина пригрозил сотрудникам взрывом линии электропередачи - тогда у них будет еще больше работы. Житель Белгородской области уверял, что у него есть мощная граната, способная разворотить металлическую вышку.

Коммунальщики передали все услышанное полицейским. Через пару часов сердитого мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать. После ложного сообщения возбудили уголовное дело.