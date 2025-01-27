27 января 2025, 15:18

Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина

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В Балашихе местный житель выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Около 22:00 24 января мужчина повздорил с продавщицей, достал пистолет и ранил ее. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Полицейские установили личность подозреваемого и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура держит расследование под контролем.

Празднование Нового года в Санкт-Петербурге омрачилось серией нападений , которые устроили двое подростков в масках. Они нападали на встреченных на улице людей. Одному из пострадавших злоумышленники распылили в лицо газовый баллончик, другого побили за отказ дать закурить. При этом свои действия подростки снимали на камеру.

Уголовное дело Прокуратура РФ Магазины Мужчины Балашиха
27 января 2025, 12:43
Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у ребенка в пермской школе
360.ru
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В Перми в школе № 116 на Технической улице произошел взрыв пауэрбанка. Зарядное устройство воспламенилось в рюкзаке у мальчика. Об этом 360.ru рассказал источник.

«Пауэрбанк загорелся во время перемены прямо в рюкзаке у мальчика. У него немного подгорела рубашка, но сам он не пострадал. Было очень много дыма», - пояснил он.

По словам собеседника 360.ru, возгорание было небольшим. Как именно его потушили, он не видел, поскольку вокруг ребенка столпились люди.

Пожарных и медиков в школу не вызывали. Занятия продолжились в штатном режиме. Задымление устранили, открыв окно и проветрив помещение.

Ранее руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что оставлять летом в машинах пауэрбанки и зажигалки может быть опасным. При нагреве устройства могут воспламеняться.

Дети Школы Пермь Взрывы
27 января 2025, 10:43
«Мужа чуть не убили». В Ленобласти охранники напали на покупателя из-за жалобы на пельмени
РИА «Новости»
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Охранники одного из продуктовых магазинов в Ленинградской области избили покупателя дубинками за то, что он пришел вернуть некачественный товар. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Драка произошла в магазине в деревне Пашозеро. Семейная пара приобрела там пельмени. Открыв покупку дома они увидели, что полуфабрикат просрочен. Молодые люди решили вернуться в торговую точку и разобраться в ситуации.

По словам пострадавших покупателей, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.

«Сам магазин без уголка потребителя, отсутствуют видеокамеры, и нет санитарных норм. Моего мужа чуть не убили. К сожалению, сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня просто отвлекали в магазине», - поделилась пострадавшая покупательница.

Когда девушка заметила, что ее мужа долго нет внутри магазина, она вышла на улицу и увидела супруга, который сидел на снегу в крови. После случившегося семейная пара боится выходить из дома.

Ранее житель Москвы, ехавший на трамвае зайцем, напал на контролера, попросившего его предъявить документы об оплате проезда. Пассажир распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик.

Драки Ленинградская область Магазины Покупки
27 января 2025, 10:22
Учительница в Кабардино-Балкарии избила мальчика, который мешал ей вести урок
РИА «Новости»
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Преподаватель младших классов в школе № 3 города Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и набросилась на одного из учеников, потому что он мешал вести ей занятие. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Baza.

У учеников седьмого класса проходил урок математики. Школьники не слушали своего учителя, громко говорили и шумели. Спустя несколько минут в их кабинет забежала учительница младших классов.

Женщина попыталась успокоить ребят, потому что они мешали вести занятие в ее классе, но никто ее не слушал. Тогда она подошла к одному из самых громких школьников и попыталась отвести его к завучу. Ребенок стал упираться, и она и несколько раз ударила его по лицу.

Через несколько дней видео конфликта, которое сняли школьники, попало к родителям пострадавшего ученика. Они начали разбираться в случившемся с администрацией учебного заведения. Преподавателя младших классов отстранили от работы.

Официальных комментариев со стороны учебного заведения по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее конфликт между учителем и учеником произошел в школе города Находка в Приморском крае. Мальчик бросил в лицо педагогу исписанный примерами лист и вывел мужчину из себя. Возмущенный преподаватель схватил ребенка за одежду и несколько раз тряхнул.

Дети Школы Россия Школьники
27 января 2025, 09:41
Грузовик въехал в стену дома на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 27 января в московском районе Люблино грузовой автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Новороссийской. Подробная информация о причинах дорожной аварии выясняется, сведения о пострадавших не поступали.

Сейчас на месте ощущается запах газа, ожидается прибытие специалистов-газовщиков, добавил собеседник 360.ru.

Ранее в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека.

Грузовики ДТП Москва

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